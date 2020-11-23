60 liraya sosyal mesafe satıyor!

Pandeminin ilk aylarında dünya genelinde ölüm vakalarının hızla artması üzerine tüm uçuşlar durdurulmuş, tekrar normale dönüş için orta koltukların boş bırakılmasının zorunlu hale getirilmesi gündeme gelmişti.

Sonuçta hiçbir hava yolu şirketinin bu yükü kaldıramayacağı düşünülerek bu önlem, havacılık otoriteleri tarafından açıklanan tedbirler listesinden çıkarıldı.

THY ile Lufthansa'nın ortak sahibi olduğu SunExpress bu durumu fırsata çevirdi. Hava yolu şirketi isteyen yolculara yanlarındaki koltuğu indirimli fiyatla boş bırakma hakkı tanıdı.

YURT DIŞI 39.99 EURO

Şirket dış hat uçuşlarında 39,99 Euro'dan ve iç hat uçuşlarında ise 59,99 TL'den başlayan fiyatlarla yandaki orta koltuk satışı yapıyor. Ortak koltuk rezervasyonu için 3 gün önceden şirketi aramak gerekiyor.