65 yaş üstü seyahat izin belgesi nasıl alınır? 65 yaş üstü şehirler arası seyahat yasak mı?

Corona virüsü salgınında risk gurubu içerisinde yer alan 65 yaş ve üzeri vatandaşların turizm amaçlı tatil seyahatlerinde izin belgesi alması gerekiyor. e Devlet ekranında seyahat izin belgesi için ekran kullanıma açıldı.

65 YAŞ ÜZERİ SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?

İçişleri Bakanlığı’ndan valiliklere gönderilen genelgeye göre 65 yaş ve üzerindekiler, izin belgesi alarak turizm amaçlı seyahat edebilecek. Genelgede, 3 yıl içinde organ ve kemik iliği nakli olanlar, immün yetmezliği bulunanlar ve diyaliz hastalarının seyahat izin belgesine başvuramayacakları belirtildi.

Genelgeye göre 65 yaş ve üzerindekilerin ‘Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi' için sağlık kuruluşuna, valilik veya kaymakamlığa gitmesine gerek olmayacak. Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi için “Alo 199 Vefa Sosyal Destek Hattı”ndan ya da e-Devlet üzerinden başvuru yapılabilecek.

Genelgede 65 yaş ve üzeri kişilerin kendileriyle aynı durumdaki 1. derece yakınlarını da kapsayacak şekilde en fazla 6 kişi için izin belgesine başvurabilecekleri belirtilerek, 65 yaş ve üzerindekilerin “Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi”ni otobüs, uçak, tren ve özel araçlarla yapılacak yolculuklarda kullanabilecekleri ifade edildi.

65 YAŞ ÜSTÜ SEYAHAT BELGESİ BAŞVURUSU E DEVLET

E DEVLET ŞİFRESİ ALMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

e Devlet Kapısı'na giriş sağlayabilmek öncelikle https://www.turkiye.gov.tr/ adresine gitmelisiniz. Burada karşınıza 5 farklı yöntem çıkmaktadır.

-T.C. kimlik kartı ile giriş,

-e-Devlet şifresi ile giriş,

-Mobil imza ile giriş,

-Elektronik imza ile giriş(e-imza),

-İnternet bankacılığı ile giriş.

e-Devlet sistemine giriş işlemlerinde en çok tercih edilen giriş yöntemi E-Devlet şifresi ile giriştir. Bu şifreyi de kolaylıkla alabilirsiniz. İlk kez şifre alacaklar için internet üzerinden alınması mümkün olmayan şifre PTT şubelerinden gerçekleştirilmektedir. Size en yakın PTT şubesine giderek e Devlet şifresi almak istiyorum dediğinizde 2 TL karşılığında e Devlet şifresi temin edebilirsiniz. Bu şifre bireysel olarak verilmektedir. Her vatandaş kendi e Devlet şifresini TC kimlik numarasının üzerinde yazdığı kimlik kartı ile alabilmektedir.