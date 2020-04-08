75 yaşında virüsü yendi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde Corona virüsü (Covid-19) pozitif çıkması sonucu hastanelerde tedavileri süren ve iyileşen hastalar evlerine taburcu edilmeye başlandı.

UMREDE VİRÜSÜ KAPTI

Umreden dönen, Eskişehir Gündüzalp KYK Öğrenci Yurdunda bir süre karantinada kalan ve 25 Mart'ta corona virüsü pozitif olarak ESOGÜ Hastanesinde tedavisine başlanan 75 yaşındaki Meryem Şaşmaz, bugün sağlığına kavuşarak taburcu edildi. Şaşmaz sağlık çalışanlarının alkışları ile hastaneden ayrılarak Diyarbakır’a gitmek üzere AFAD ekiplerine teslim edildi.