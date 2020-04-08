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75 yaşında virüsü yendi

Umreden dönüşünde karantinaya alınan ve corona virüs testi pozitif olduğu için ESOGÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören 75 yaşındaki Meryem Şaşmaz taburcu edildi. Sağlık çalışanları, Şaşmaz'ı alkışlarla uğurladı.

Kemal ATLAN / Eskişehir
18:10 -
Haberler Gündem
75 yaşında virüsü yendi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde Corona virüsü (Covid-19) pozitif çıkması sonucu hastanelerde tedavileri süren ve iyileşen hastalar evlerine taburcu edilmeye başlandı.

UMREDE VİRÜSÜ KAPTI

Umreden dönen, Eskişehir Gündüzalp KYK Öğrenci Yurdunda bir süre karantinada kalan ve 25 Mart'ta corona virüsü pozitif olarak ESOGÜ Hastanesinde tedavisine başlanan 75 yaşındaki Meryem Şaşmaz, bugün sağlığına kavuşarak taburcu edildi. Şaşmaz sağlık çalışanlarının alkışları ile hastaneden ayrılarak Diyarbakır’a gitmek üzere AFAD ekiplerine teslim edildi.

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Son güncelleme: 18:11 08.04.2020
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