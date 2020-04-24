85 bin cami sustu Işıklı Camii’den İstiklâl Marşı okundu

Corona virüsü salgını 23 Nisan'ın 100. Yıl kutlamalarına engel oldu. Tüm Türkiye elinden geldiği kadar evlerinde heyecana ortak oldu.

Bayram öncesi, Korkusuz Yazarı Can Ataklı ve birçok çevreden, “Saat 21.00'de İstiklâl Marşı camilerde okunsun” önerisi geldi. Böylece on binlerce camiden aynı anda yükselecek İstiklâl Marşı büyük bir coşku yaratacaktı. Ancak bu öneri karşılık bulmadı. Ne Diyanet'ten ne iktidardan cevap geldi. Camiler sessiz kaldı.

Bir tek cami hariç. Türkiye'nin en doğusundaki Kars Işıklı Cami'de saat tam 21.00'de İstiklâl Marşı coşkuyla okundu. Vatandaşlar eşlik etti, sonunda büyük tezahürat yükseldi.

SÖZCÜ, Işıklı Cami imamıyla görüştü. Yaklaşık 30 yıldır caminin imamlığını yürüten Seyit Ahmet Erdem, dün akşamı ve Türkiye'deki yaklaşık 85 bin camiden farklarını anlattı:

“DİYANET'E BAĞLI DEĞİLİZ”

“Biz Azeri kökenliyiz. Caferiyiz. 93 Harbi'nde Kars'a gelmişiz. O dönem kentin yüzde 80'ini biz oluşturuyorduk. Şimdi büyük şehre göç nedeniyle tahmin ediyorum yüzde 30'lara indik.

Diyanet'e bağlı değiliz. Halkımız camimizi kendi imkanlarıyla 1950'de inşa etmiş. Türkiye'deki ilk Ehlibeyt camiidir. Aşağı yukarı bir külliyedir. Yemekhanemiz, kütüphanemiz var. Misafirhanemiz var. Gariban, gidecek yeri olmayanlar bazen gelir kalır, ağırlarız. Derneğimiz var. Tüm personel, elektrik, yakıt ve diğer tüm masrafları hâlâ bağışlarla temin ediyoruz.”

“KİMSEYE ANLATMADIM”

“Dün akşam 21.00'de İstiklâl Marşı okunacak diye bütün gün Kars'ta bir heyecan yaşandı. Caddelerde konvoylar dolaştı, evler, sokaklar, caddeler bayraklarla süslendi. Ben de İstiklâl Marşı'nı minareden okutmayı önceden düşünmüştüm, aklımda vardı. Kimseye de bu konuyu açmamıştım. Duyulmasın diye…”

“MİLLET HASRET KALMIŞ”

“İstiklâl Marşı'nı okuttuk… Çok güzel oldu. Dünden beri çok güzel tepkiler geliyor. Bizim çevremizde baya da gündem oldu. Türkiye'nin her yerinden arayanlar oldu. Galiba millet minarelerden İstiklâl Marşı okunmasına hasretmiş demek ki… Olumsuz tepki hiç olmadı. Diyanet'ten veya başka bir idareden olumsuz bir tepki almadık. Daha önce de ilk defa bayramlarda Türk Bayrağı asmıştık minarelere…”

“HER CUMA ATATÜRK'E RAHMET DUASI OKUYORUZ”

“Biz Atatürkçü'yüz. Atatürk inkılaplarına bağlıyız. Cuma günleri sürekli Atatürk'e rahmet duası okuruz. Atatürk'e bizim minnet borcumuz var. Milli sembollerimizin en başında gelen İstiklâl Marşı'nı da bu çerçevede okuttuk.”

“BU CENNET VATANIN KADRİNİ BİLELİM”

“Milletin birlik beraberliğe ihtiyacı var. Ötekileştirmekten vazgeçmeliyiz. Bu millet bir bütün olarak iki önemli şeye sahip çıkmalıdır. Birincisi milli değerler, ikincisi dini değerler. Atatürk'ün ilke ve inkılapları da bu doğrultudadır. Bu nedenle biz Atatürk ve şehitlerimizi minnetle anarız. Allah hiçbir ülkeyi bayraksız, ezansız etmesin. Devletimize Allah zeval vermesin.

Çünkü devletsiz milletleri görüyoruz, ne ezanları ezan, ne ibadetleri ibadettir. Bu cennet vatanın kadrini, kıymetini bilelim. Siyasilerimize de önerimiz lütfen ayrıştırma dilini bıraksınlar. Birlik ve beraberliğimizi perçinlemeye ihtiyacımız var.”