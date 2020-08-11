A Takımı belli oldu, gözler yeni ekiple ilk toplantıda

CHP'nin 37. Olağan Kurultayı'nın ardından oluşan yeni Parti Meclisi ilk toplantısı geçen cumartesi günü yapmıştı, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) listesi de dün belli oldu. Yeni MYK bugün ilk kez CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak.

CHP’nin 60 kişilik PM üyeleri arasından belirlenen yeni MYK’da, Seyit Torun, Fethi Açıkel, Onursal Adıgüzel, Veli Ağbaba, Muharrem Erkek, Gamze Akkuş İlgezdi, Bülent Kuşoğlu, Lale Karabıyık, Oğuz Kaan Salıcı ve Faik Öztrak yerini korudu. Akif Hamza Çebi’nin istifasının ardından vekaleten yürütülen Genel Sekreterlik görevine İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke getirildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yunus Emre’nin yerine Gökçe Gökçen‘e Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı görevini verdi. Mevcut MYK üyelerinden Gülizar Biçer Karaca da İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı oldu.

Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın Enerji-Altyapı Projelerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç Doğa Hakları ve Çevreden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı seçildi. Yüksel Taşkın da Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak ilk kez MYK’ya seçildi.