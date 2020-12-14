ABD’nin yaptırım kararı aldığı İsmail Demir’den ilk açıklama

ABD Hazine Bakanlığı, Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), kurumun başkanı ve yönetimine Türkiye'nin geçen yıl Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemleri nedeniyle yaptırım kararı aldı.

SSB Başkanı İsmail Demir, SSB Başkan Yardımcısı Faruk Yiğit, SSB Deniz Şube Müdürü Mustafa Deniz Alper, SSB Hava Savunma ve Uzay Daire Başkanı Serhat Gençoğlu'nun mal varlıkları donduruldu ve vize yasağı getirildi.

SSB BAŞKANI’NDAN YAPTIRIM MESAJI

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, yaptırım kararının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Demir, şu ifadeleri kullandı:

* Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Tam Bağımsız Savunma Sanayii hedefimizde kararlılıyız.

* Şahsım veya kurumumuza yönelik yurt dışında alınan her hangi bir karar, benim ve ekibimin duruşunu değiştirmeyecek; Türk savunma sanayiini hiçbir şekilde engelleyemeyecektir.

İlginizi Çekebilir ABD Hazine Bakanlığı'ndan Türkiye'ye yaptırım kararı

İlginizi Çekebilir Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye yaptırım tepkisi