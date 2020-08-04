Acı bilançoyu Bakan Pakdemirli açıkladı! ‘Kasıt şüphesi var’

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, son günlerde özellikle Kurban Bayramı süresince yaşanan orman yangınlarıyla ilgili açıklamada bulundu.

Arife gününden bu yana 3 Ağustos sonu itibarıyla 108 orman, 50 de kırsal yangınla mücadele ettiklerini söyleyen Bakan Pakdemirli şu ifadeleri kullandı;

*Toplam 158 yangınla teşkilatımız mücadele etti. Gece gündüz uyumadan, bayram tatili yapmadan teşkilatımız mücadele etti. Tamamı söndürüldü, kontrol altında ya da soğutma çalışmaları sürüyor.

*Başka ülkelerde aylarca sürüyor, 8- 10 bin ev yanabiliyor. Daha yeni Yunanistan’da 94 kişi hayatını kaybetti. Türkiye’de 180 yıllık çalışkan bir orman teşkilatı var. Türkiye’de bu tip olaylara özellikle son yıllarda müsaade edilmedi.

KASIT KONUSUNDA CİDDİ ŞÜPHELER VAR

Sabotaj iddialarıyla ilgili konuşan Bakan Pakdemirli “Kolluk kuvvetleri bu konuda çalışıyor. Kemalpaşa’da ve Çatalca’daki yangınlarla ilgili orman teşkilatımızın kasıt olabileceği konusunda ciddi şüpheleri var. Bu konu araştırılıyor. Neticesi kamuoyuyla paylaşılır. Ama yangınların yüzde 90’ı insan kaynaklı. Bunu baskılamamız lazım” dedi.

BUGÜN 21 ORMAN YANGINI

Orman Genel Müdürlüğü 4 Ağustos Salı günü ülke genelinde 21 orman yangını çıktığını duyurdu. Bu yangınlardan 8’inin söndürüldüğü, 13’ünün kontrol altına alındığı duyuruldu.

Konuyla ilgili duyuruda, “Bugün 21 orman yangını ile mücadele ettik. Hepsini kontrol altına aldık. Fakat yangın sayımız artıyor. Çok dikkatli olalım. En büyük yangınlar ufak bir kıvılcımla ile başlıyor” ifadelerine yer verdi.

HER GEÇEN GÜN YANGIN SAYISI ARTIYOR

Orman yangınlarının her geçen gün daha da fazlalaştığı kayıtlara geçti. Pazartesi günü 20, Pazar günü 15, Cumartesi günü 14 orman yangını çıktığı duyurulmuştu.

OGM ‘KASIT’ UYARISI YAPMIŞTI

Orman Genel Müdürlüğü’nün dün yaptığı açıklamada yangınlarda ‘kasıt’ vurgusu da yapılmıştı. O açıklamada, “Orman yakmanın müebbete varan hapis cezaları olduğunu unutmayın” uyarısına yer verilmişti.