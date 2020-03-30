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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: 30 Nisan’a kadar bütün duruşmalar iptal edildi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yargı alanında corona virüsüne karşı alınacak önlemlerle ilgili toplantının ardından açıklama yaptı. Bakan Gül, alınan tedbirler kapsamında 30 Nisan'a kadar bütün duruşmaların iptal edildiğini duyurdu. Tutuklu ve hükümlülerin görüntülü görüşme yapabilmesi için çalışmalar başlatıldığını da ifade eden Gül, "Cezaevlerinde görevli personel evlerine gönderilmeyecek, izole yerlerde kalacaklar" dedi.

12:49 -
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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: 30 Nisan’a kadar bütün duruşmalar iptal edildi

Bakan Gül’ün açıklamalarından satır başları:

* Tutuklu ve hükümlülerin görüntülü görüşme yapabilmesi için çalışmalar başlatılmıştır.

* Bugünden itibaren ceza infaz kurumlarımızda aldığımız tedbirlere bir yenisini daha ekliyoruz. Kurumlarda görev yapan tüm personel kurum idarelerince belirlenen süreler sonunda evlerine gönderilmeyerek, izole edilen barınma yerlerinde kalacaklardır.

* HSK’nın kararıyla avukat ya da tarafların mahkemeye de gelmesine gerek kalmaksızın bu konuda tedbirlerin alınması kararı almıştır. 30 Nisan’a kadar tüm duruşmalar ve acil olmayan tüm işler ertelenmiştir.

* Avukat meslektaşlarımızın CMK ödemeleri 6 Nisan itibariyle tümüyle yapılmış olacak.

* Bir mağduriyeti olan vatandaşlarımız için adaletin kapısı kapatılmamıştır. Adaletin izolasyonu olmaz. Sosyal mesafeyi koruyacağız ama adaletle aramıza mesafe koymayacağız.

* Bu sıra dışı süreci fırsata çevirmek isteyenlerin karşısında hukuk vardır, olmaya da devam etmektedir.

Abdulhamit Abdulhamit Gül Adalet Bakanı Avukat Corona Gül infaz
Son güncelleme: 13:00 30.03.2020
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