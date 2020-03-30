Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: 30 Nisan’a kadar bütün duruşmalar iptal edildi

Bakan Gül’ün açıklamalarından satır başları:

* Tutuklu ve hükümlülerin görüntülü görüşme yapabilmesi için çalışmalar başlatılmıştır.

* Bugünden itibaren ceza infaz kurumlarımızda aldığımız tedbirlere bir yenisini daha ekliyoruz. Kurumlarda görev yapan tüm personel kurum idarelerince belirlenen süreler sonunda evlerine gönderilmeyerek, izole edilen barınma yerlerinde kalacaklardır.

* HSK’nın kararıyla avukat ya da tarafların mahkemeye de gelmesine gerek kalmaksızın bu konuda tedbirlerin alınması kararı almıştır. 30 Nisan’a kadar tüm duruşmalar ve acil olmayan tüm işler ertelenmiştir.

* Avukat meslektaşlarımızın CMK ödemeleri 6 Nisan itibariyle tümüyle yapılmış olacak.

* Bir mağduriyeti olan vatandaşlarımız için adaletin kapısı kapatılmamıştır. Adaletin izolasyonu olmaz. Sosyal mesafeyi koruyacağız ama adaletle aramıza mesafe koymayacağız.

* Bu sıra dışı süreci fırsata çevirmek isteyenlerin karşısında hukuk vardır, olmaya da devam etmektedir.