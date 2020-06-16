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Adalet yürüyüşü 3 yaşında

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun öncülüğünde, partinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu‘nun tutuklanmasına tepki olarak başlatılan Adalet Yürüyüşü’nün üzerinden 3 yıl geçti.

Batuhan SERİM
02:00 -
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Adalet yürüyüşü 3 yaşında

Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan yürüyüşten görüntülerin bulunduğu video paylaştı. Kılıçdaroğlu, “Kimse bu yürüyüşün bir son olduğunu düşünmesin, bu yürüyüş bizim ilk adımımızdır” mesajını paylaştı. Videoda ise CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun şu sözlerine yer verildi:

“Çocuklarımızın geleceği için hep birlikte mücadele etmek zorundayız. Bu yürüyüşümüzün bir siyasal partiyle ilgisi yok. Adaletten ayrılmayın, herkese hoşgörülü davranın. Adalet hepimiz için, hatta sizi sevmeyenler için de önemli bir duygu. Bu duyguyu manevi dünyamıza yaşatmalıyız.

Çocuklara miras olarak söyleyeceğim bu. Kul hakkı yemesinler herkese saygılı davransınlar.” Kılıçdaroğlu, videolu mesajında yürüyüşte hayatını kaybeden Hasan Tatlı'yı da andı. CHP Ankara İl Teşkilatı ise dün ellerinde “Adalet” yazılı dövizlerle yürüyüşün başladığı Güvenpark'ta bir araya geldi.

Yürüyüş, Ankara Güvenpark'ta başladı. 9 Temmuz günü Maltepe'de düzenlenen mitingle sona erdi.

24 GÜN SÜRMÜŞTÜ

Kılıçdaroğlu, Berberoğlu'nun tutuklanmasından bir gün sonra “Bıçak kemiğe dayandı artık yeter. Adaletin olmadığı ülkede barış olmaz” diyerek Ankara Güvenpark'tan İstanbul'a “Adalet Yürüyüşü” başlatmıştı. Kılıçdaroğlu'nun 15 Haziran 2017'de başlattığı yürüyüş, 24 gün sürmüştü. Kılıçdaroğlu, “hak, hukuk, adalet” sloganıyla 432 kilometre yürümüştü.

Son güncelleme: 02:47 16.06.2020
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