‘Adana için özel önlem alınsın’

Sümer, Türkiye'nin salgına karşı hazırlıklı olduğu ve her türlü önlemin alındığı söyleminin giderek etkisini yitirdiğini ve gerçeklerle karşı karşıya kaldığımızı belirtti.

“HANİ FAİZSİZ OLACAKTI?”

Açıklanan önlemlerin sıkıntıları hafifletmekten çok uzak olduğuna dikkat çeken Sümer, “Kamu bankaları başta olmak üzere birçok banka kredileri faizsiz olarak belli süre erteleyeceklerini açıklamışlardı. Ancak bu ertelemenin tüketici ve konut gibi bireysel kredileri kapsamadığı ortaya çıktı. Bankalara koşan binlerce vatandaşın karşısına yüksek faiz oranları çıkarıldı. Hani ertelemeler faizsiz olacaktı? İflas noktasına gelen esnafın yeni kredi almasında da hiçbir kolaylaştırıcı düzenleme yok” dedi.

Sümer, böylesine bir dönemde bile vatandaşı rahatlatacak önlemler almaktan imtina eden bankaların Ocak ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 147,2 oranında bir artışla 7,9 milyar TL kar elde ettiğini de açıklamasında hatırlattı.

“ADANA KRİZİ YAKINDAN HİSSEDİYOR “

Krizin üstünkörü önlemlerle geçiştirilemeyeceğini vurgulayan Sümer, “Virüsün ekonomik etkilerini seçim bölgem olan Adana'da da yakından hissediyoruz. Yıllardır ihmal edilen, işsizlik rekorları kıran, fabrikaları kapanan Adana'da durum hiç de iç açıcı değil. Adana'ya yönelik özel önlem almak zorunlu hale geldi” dedi.

Sümer şöyle devam etti:

*Lokantalarda, kafelerde, kahvehanelerde, yevmiyeli işlerde çalışan on binlerce ne yapacaklarını kara kara düşünüyor.

*Özel okullarda, özel kurslarda ve halk eğitim merkezlerinde verdikleri ders başına ücret alan öğretmenler, öğreticiler tamamen kaderlerine terk edildi.

*Taksi ve şehirlerarası otobüs şoförleri çoktan kontak kapattı. Şehir içi toplu taşıma yapan şoför esnafı ise benzin parası bile kazanamıyor.

*Sigortasız, güvencesiz çalışan yüzbinlerce kişi zaten yetersiz olan önlemlerin dışında kaldı.

*Tarıma vuracağı büyük darbe ise hasat mevsiminde ortaya çıkacak. Çiftçi büyük bir endişe içinde.