Adana’da avukatların yürüyüşüne polis engeli: Arbede yaşandı!

Adana Barosu Yönetim Kurulu ve avukatlar, Avukatlık Kanunu’nda yapılmak istenen değişikliğe karşı eylem yaptı. Atatürk Parkı'na kadar yürümek üzere eski adliye binası önünde toplanan avukatlar, “Savunmaya Dokunma”, “Adalet Herkese Lazım” ve “Savunma Özgürlüktür” yazılı pankartlar eşliğinde burada bir süre slogan attı.

Adana Akademik Meslek Odaları Birliği, Adana Tabip Odası, Eczacı Odası, Diş Hekimleri Odası ve Veteriner Hekimler Odası gibi meslek örgütleri, bazı siyasi partilerin ve sendikaların temsilcilerinin de destek verdiği eylemde, sıkı önlem alan polis amirleri ile zaman zaman sert tartışmalar yaşandı.

POLİS BARİKAT KURDU

Avukatların önüne barikat kuran polis, corona virüsüyle mücadelede alınan kararlar kapsamında avukatların yürüyüşüne izin vermedi. Bu nedenle polis amirleri ve Baro Başkanı Veli Küçük, ile diğer avukatlar arasında sert tartışmalar yaşandı.

Grubun, polis barikatına yüklenerek aşma girişimine polis engel oldu ve kısa süreli arbede yaşandı. Bu sırada, avukatlar arasından polisi yuhalama sesleri yükseldi.

YASAL İŞLEM YAPACAKLAR

Adana Baro Başkanı Veli Küçük, yürüyüşün engellenmesinin Anayasaya aykırı olduğunu öne sürerek, katılımcılardan imza toplayarak yasal işlem yapacaklarını kaydetti. Küçük, yaptığı kısa açıklamada, baroları işlevsiz kılacak, bölecek ve ayrıştıracak çoklu baro projesine karşı olduklarını söyledi.

ANKARA MİTİNGİMİZ VAR

“Savunmaya Dokunma” yürüyüşüne destek vermek üzere toplanan meslektaşlarına, meslek örgütü yöneticilerine ve siyasi partilerin temsilcilerine teşekkür eden Adana Barosu Başkanı Veli Küçük, mücadelelerinin, varlık mücadelesi olduğunu ifade ederek, “Baroları bölmeye, işlevsiz hale getirmeye, yargının bağımsızlığı ve savunmanın özgürlüğünü ortadan kaldırmaya dair hukuksuzluğa ve diktatoryal yaklaşıma hiçbir zaman geçit vermeyeceğiz. Protestolarımız ve eylemlerimiz devam edecek. Önümüzdeki günlerde Türkiye'nin tüm avukatlarını, duyarlılık sahibi tüm yurttaşlarımızı davet edeceğimiz büyük Ankara yürüyüşümüz ve mitingimiz olacak” dedi.

Baro Başkanı Küçük, yürüyüşün engellenmesinin Anayasaya aykırı olduğunu öne sürerek, katılımcılardan imza toplayarak yasal işlem yapacaklarını kaydetti.