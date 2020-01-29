Adana’daki Corona virüsü iddiası asılsız çıktı!

Sosyal medyada, Adana şehir hastanesi acil servisinin kapatıldığı ve Corona virüsü taşıyan bir Çinli'nin gözetim altında olduğu iddiası panik yarattı.

Konuyla ilgili SÖZCÜ’ye açıklama yapan CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, iddianın asılsız olduğunu belirterek şunları söyledi:

”Yetkililerle yaptığım görüşme sonrası, Adana Şehir Hastanesi'nde Corona Virüsü şüphesiyle gözetim altında tutulan Çinli bir kişide söz konusu virüse rastlanmadığı belirtildi. Hastanede rutin işleme tabi bir Çinli'nin olduğu, ancak virüsle alakalı bir tespit olmadığı açıklandı. Şu an için riskli bir durum yoktur. Çin uyruklu kişi iki gün daha gözetim altında tutulacak. Vatandaşlarımızdan önemli ricam, sosyal medyada dolaşan, teyit edilmeyen bilgilere inanmamalarıdır.”