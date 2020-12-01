ADD Genel Başkanlığı’na adaylığını açıklayan Ertürk: Mücadeleci yeni bir ruha ihtiyaç var

Türker Ertürk, Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkanlığı’na adaylığını açıkladı. Adaylığıyla ilgili açıklamalarda bulunan Ertürk, “21'inci yüzyılın ilk çeyreğinin sonuna yaklaşırken Türkiye'nin içinde bulunduğu temel sorunlar; çağdaş uygarlık düzeyine hala ulaşamamış olmamız, cumhuriyetimizin ilk yıllarında yakalamış olduğumuz çağdaş uygarlık düzeyine ulaşma arzusunu, istencini, hızını ve enerjisini günümüzde kaybetmiş olmamız ve toplumun kimi kesimlerinde bunun umutsuzluğa dönüşüyor olmasıdır” dedi.

HEDEFLERİNİ AÇIKLADI

Ertürk, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bugün içinde olduğumuz bu sorunun temelinde Atatürk'ün ve O’nun çağdaş uygarlık hedefinin toplumun tüm kesimlerince yeterince anlaşılamamış olduğunun bilincinde olarak, Atatürkçülüğün şekilcilikten çok uygulama yönünü esas alarak, ülkemizin gelecek yıllarda sorgulayıcı aklı ve bilimi esas alan, sorun çözme kapasitesi yüksek bir toplum yapısına kavuşturulmasına katkı sağlamak maksadıyla;

*Teknolojinin verdiği olanaklardan da yararlanarak daha çok kişiyle temasta bulunarak daha geniş kitlelere ulaşmak,

*Gençleri Atatürk ve O’nun idealleri ile tanıştırmak ve bu idealleri benimsetmek,

*Atatürk'ü ve onun çağdaş uygarlık idealini henüz kavrayamamış olanlarla yasal zeminde mücadele ederken bir yandan da onları kazanmak için farklı tanıtım kanallarına başvurmak,

*Gençlerin sorgulayıcı akıl, bilim, felsefe ve sanatla iç içe olması amacıyla derneğin tüm şubelerinin mahalli olanaklarının kullanılmasını sağlamak,

*Toplumsal kutuplaşmanın önüne geçerek barış ve huzur içinde bir birliktelik için her türlü kaynağı kullanmak,

*Derneğin her şubesinin çevresine uygarlık ışığı saçan birer bilim ve sanat ortamı olması için eldeki tüm olanakları kullanmak,

*Yurt dışında Atatürk idealini paylaşan Türk dernekleri ile temas ve koordinasyonu arttırmak,

*Son dönemlerde hayata geçirilememiş bir hedef olan YILIN ATATÜRKÇÜLERİ ÖDÜLLERİNİ yeniden hayata geçirmek hedefleri ile çıktığımız bu yolda ADD'nin tüm üyelerinin desteğine ihtiyacımız var.

*Yüce Atatürk'ün “Kendi kişisel çıkarları için yabancılarla işbirliğine giren ve gücünü halktan almayan küçük bir azınlığın dışındaki tüm güçler, aralarındaki etnik, dini ve siyasi ayrımları erteleyerek Ulusal “Kurtuluş Mücadelesi yolunda birleşmelidir.” direktifi doğrultusunda çağdaş uygarlık düzeyine ulaşma mücadelesinde “ben” değil, “biz” diyen kafa yapımızla öne çıkıyor ve sizleri de yanımızda görmek istiyoruz.

“ADD, AYDINLANMA DEVRİMLERİNİN TARAFINDADIR”

“Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) ülkemiz için her geçen gün daha da kötüye giden bu süreçte önemli bir direnç ve mücadele merkezi olmalıdır” diye devam eden Ertürk, “ADD tarafsız değildir. ADD, Cumhuriyetimiz, kurucu ideolojimiz ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde yapılan çağdaş, uygar ve demokratik bir toplumun olmazsa olmazı aydınlanma devrimlerinin tarafındadır” ifadelerine yer verdi.

“YENİ, TAZE VE ENERJİK BİR KANA İHTİYAÇ VAR”

Ertürk, açıklamasını şöyle devam etti:

*Ayrıca; Atatürk Devrim ve İlkeleri’nin toplumsal sorunlarımızın çözülmesinde ışık tutucu bir nitelik ve yaratıcı bir güce sahip olduğuna inanan Hıfzı Veldet Velidedeoğlu ve Muammer Aksoy gibi aydınlar tarafından 19 Mayıs 1989'da kurulan Atatürkçü Düşünce Derneği'nin, bizzat kurucuları tarafından tespit edilen kuruluş neden ve ilkelerini somut çalışmalarla gerçekleştirmesi özellikle günümüzde Türkiye için hayati öneme haizdir.

*Bu nedenle; ADD'nin daha aktif, daha enerjik ve daha mücadeleci olmasına ve topluma önderlik yapmasına daha önce hiç olmadığı kadar ihtiyaç vardır. Bu; halkın, aydınların ve örgütün talebidir. Artık ADD için görev değişimi zamanı gelmiştir. Tüm demokratik kitle örgütlerinde olması gerektiği gibi liderlik ve yönetimin değişmesi; aynı hedefe koşan bir takımın yaptığı bir bayrak değişimi olarak görülmelidir. ADD için yeni, taze ve enerjik bir kana ve mücadeleci yeni bir ruha ihtiyaç vardır.

*Ben Türker Ertürk, beraber hareket ettiğim ve kadromuzu zenginleştirerek beraber hareket etmek için çalışmalarını halen sürdürdüğüm diğer arkadaşlarımla birlikte bu hizmet bayrağını almaya hazırım. Takdir ADD'nin yurtsever, devrimci, çilekeş örgütünün ve delegelerinindir.