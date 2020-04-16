Af yasasında iptal endişesi

Yasanın özellikle düşünce suçu açısından, gazeteciler, aydınlar, siyasetçiler ve sanatçıları kapsam dışı tutmasının, eşitlik ilkesine aykırı olması, iptal istemine gerekçe yapılacak. AYM'den iptal kararı çıkarsa tahliye edilen 90 bin mahkuma yenileri eklenecek.

RAHŞAN AFFI ÖRNEĞİ

Ancak kulislerde, “AYM yasayı, eşitlik ilkesine aykırı bulup iptal ederse, toplumda infial yaratan suç failleri de dışarı çıkar” endişesi gündeme geldi. Kapsamın genişlemesi halinde, uyuşturucu baronları, kadına şiddet ve cinsel istismar sanıkları ile terör suçlularının da etkilemesi ve tahliye olmalarından kaygı duyuluyor. 2000 yılındaki Rahşan Affı'nda da aynı süreç yaşanmış ve domuz bağı ile vahşice cinayet işleyen Hizbullah üyeleri de serbest kalmıştı. 2000 affı sırasında Adalet Bakanı olan Hikmet Sami Türk, “Bu yasa da AYM'ye götürülürse kesinlikle iptal edileceği kanaatindeyim, geçmiş uygulamalara bakınca da bu sonuç çıkıyor, eşitlik ilkesine aykırılık var. Özellikle düşünce suçları açısından” değerlendirmesini yaptı.

CHP HALKA ANLATACAK

“Terör suçlarının da kapsama alınmasını istiyor” propagandasından rahatsız olan CHP, bütün kurmaylarını bunun gerçek olmadığını topluma anlatması için görevlendirdi. CHP'nin eli silah tutan, kan döken kişiler ile devlete karşı işlenen terör suçlarının kapsam dışında kalmasıni istediğini anlatılacak. Basın özgürlüğü ve düşünce suçları kapsamında terörle ilişkilendirilen suçların ise kapsam dışı bırakılmasına tepki gösterilecek.