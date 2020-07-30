‘Afiyet Ver’ kampanyasına destek 7 milyon TL’yi aştı

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan, ihtiyaç sahiplerine bağış usulüyle konserve et ve kıyma ulaştırmayı amaçlayan Afiyet Ver kampanyası büyük ilgi gördü. En düşüğü 27,50 TL, en yükseği 65 TL olan paketler 6 günde 126 bini aşkın sipariş aldı. Toplam bağış tutarı 7 milyon 224 bine ulaştı.

81 İLDEN DESTEK

Bu bağışların 4 milyon 256 bin TL’si Ankara’dan yapılırken geriye kalan yaklaşık 3 milyon TL’lik tutar diğer illerden sağlandı. 5 bin 578 hayırseverin 21 bini aşkın paket siparişi, bir milyon 209 bin TL’lik bağış tutarıyla İstanbul ikinci sırada yer aldı.

İstanbul’un ardından en çok bağış yapan iller sırasıyla İzmir, Bursa, Antalya, Muğla, Balıkesir, Kocaeli, Konya ve Adana oldu.

“İYİLİĞİ ÇOĞALTAN HERKESE TEŞEKKÜRLER”

7 milyon çıtasının aşılmasıyla bir paylaşımda bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, tüm Türkiye’ye teşekkür etti.

Yavaş, şu ifadeleri kullandı:

* 6 günde 7 milyon TL destekte bulunarak iyiliğin gücünü bir kez daha gösterdiniz.

* Hala yüzüne tebessüm, sofrasına bereket olmamızı bekleyen binlerce ihtiyaç sahibimiz var.

* İyiliği çoğaltan, dayanışma içinde olan herkese yürekten teşekkürler.