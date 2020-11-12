‘Ağaç dikeceğiz’ diye endemik bitkileri ve ağaçları söktüler

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesi Garipçetekke Mahallesi’nde ağaç dikmek için var olan ağaçların söküldüğünü öne sürdü.

“AĞAÇ DİKECEĞİZ DİYE ENDEMİK BİTKİLERİ YOK ETTİLER”

CHP Tarım Politikaları Genel Başkan Başdanışmanı Sarıbal, “Geçen yıl yapılan “ağaç dikme şovu” bu yıl da tekrarlanacak. “Geleceğe Nefes Projesi” adı verilen ve 11. ayın 11. günü saat 11’de yapılacak ağaç dikme etkinliği yapılırken, Bursa’da, ağaç dikmek, alanı açmak için olan ağaçlar söküldü” ifadelerini kullandı.

“MÜTEAHHİTLERİN ODUN İHRACATI İÇİN ORMANLAR YAĞMALANIYOR”

Bursa Kemalpaşa Garipçetekke Mahallesi girişindeki endemik ve diğer ağaçların dozerlerle yok edildiğini söyleyen Sarıbal, “Ağaç dikiyoruz” algısı için olan ağaçlar katlediliyor. Bir yandan ağaç dikiyoruz diyorlar diğer yandan müteahhitlerin odun ihtiyacı gerekçe gösterilerek ormanlar yağmalanıyor. Bu nasıl bir çelişkidir?” dedi.