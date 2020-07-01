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Ağaçta mahsur kalan ayı AKUT ekipleri tarafından kurtarıldı!

Rize’de ağaçta mahsur kaldığı fark edilen ayı yavrusu, AKUT ekipleri tarafından kurtarıldı.

19:39 -
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Rize’nin Pazar ilçesine bağlı Akbucak Köyü’nde tırmandığı ağaçta mahsur kalan ayı yavrusu, vatandaşların dikkati üzerine fark edildi. Yavru ayının sesini duyan bölge halkı AKUT ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürülüğü’ne haber verdi.

Bölgeye gelen ekipler ayı yavrusunun saldırgan olduğunu fark ederek iğne ile bayılttı.

Yaklaşık 20 metre uzunluğundaki ağaca tırmanan ekipler ayı yavrusunu sırma tel yardımıyla mahsur kaldığı yerden kurtardı. Ekipler tarafından sağlık kontrolleri gerçekleştirilen yavru ayı, güvenli bölgede tekrar doğaya salındı. İHA

 

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Son güncelleme: 19:45 01.07.2020
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