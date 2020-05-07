Ağbaba: Trol başı meczup, milletvekillerini tehdit ediyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile T3 Vakfı arasındaki Deneyap Teknoloji Atölyeleri’ne 41.1 trilyon destek verildiğini iddia etmişti. Baykar Teknik Müdürü, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve aynı zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın damadı olan Selçuk Bayraktar ise iddiaların asılsız olduğunu söylemişti.

Bayraktar, “Kimseden bir kuruş bağış, bir metrekare yer devir veya tahsis almadık. Bilakis ortak hizmetlere emek ve maddi destek verdik, vermeye devam ediyoruz” demişti.

Bugün TBMM’de bir basın toplantısı düzenleyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, T3 Vakfı’yla ilgili açıklamalarda bulundu:

* Tweet’te yer alan rakamların tamamı İBB'nin hazırladığı rapora dayandırılmıştı. Bu rapordan hareketle, diğer vakıflara verilen destek gibi T3 Vakfı’na da 41.1 milyon lira destek verildiğini yazdık.

BU RAKAMLARI MEVLÜT UYSAL AÇIKLADI

* Aynı raporda TÜGVA'ya 74.3 milyon, TÜRGEV'e 51.5 milyon, Ensar'a 28,7 milyon, Okçular’a 16.6 milyon, Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı’na 16.5 milyon gibi destek verildiğini söylemiştik. Bu rakamlar AKP’li Mevlüt Uysal döneminde açıklanan rakamlar. Biz değil, Mevlüt Uysal açıkladı.

* Vay sen misin bunu söyleyen… Nasırlı parmaklarına basılmış gibi hoplamaya başladılar. Bize de dava açtılar. İyi ki de açtılar. Gerçekler, belgeleriyle birlikte mahkeme kayıtlarına geçiyor.

SORU BASİT: ALDINIZ MI, ALMADINIZ MI?

* Bizim söylediğimiz çok net; 2018 yılı için İBB’den 41 milyon lira değerinde destek aldınız mı, almadınız mı? Sorduğumuz soru bu… “Bize destek verilmedi” diyor. O zaman bu tadilat nerede yapıldı? Bu araç gereç nereye alındı. Bu personel nerede istihdam edildi.

* Biz “İBB’den destek almışsınız” deyince, “Asla Milli Teknoloji Hamlesi yolundan dönmeyeceğiz” diyorlar. “Gerekirse Vecihi Hürkuş gibi bedel öderiz” diyorlar. İHA diyorlar, SİHA diyorlar. Size bunları yapmayın diyen mi var?

* Bu algı operasyonunu maalesef parlamentoda yüz yüze baktığımız insanlar, milletvekilleri yapıyor. Bir trol başı meczup, milletvekillerini tehdit ederek “Veli Ağbaba’yla ilgili tweet atmazsanız, isimlerinizi listeleyeceğim” diyor.

KEDİ BURADAYSA, CİĞER NEREDE

* Ey trol ordusu, beni savunma sanayine, teknolojiye karşı çıkıyor gibi gösteremezsiniz. Terörle mücadele kahramanları, Milli Gemi projesini yapanlar, asker pilotlar kumpaslarla cezaevine atıldığında onların yanında ben vardım, biz vardık. Bize böyle bir iftira ve yalan atmak hiçbir ahlaka hiçbir vicdana sığmaz.

* Tekrar soruyorum: Bu belgeler gerçek değilse o zaman 41 trilyon nereye gitti? Kedi buradaysa ciğer nerede? Ciğer buradaysa kedi nerede?