Ağrı’da ve Iğdır’da Kurban Bayramı namazı saat kaçta? Iğdır ve Ağrı illerimiz için bayram namazı saatleri…

Bayram sabahı birçok vatandaş tarafından bayram namazıyla karşılanacak ve vatandaşlar bayram namazı için camiler doldurulacak. Birçok kişi merakla bayram namazı saatini araştırıyor. Haberimizde Iğdır ve Ağrı için bayram namazı saatlerine ulaşabilirsiniz…

AĞRI’DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Ağrı’da bu sene Kurban Bayram namazı saat 5:39’da kılınacak.

IĞDIR’DA KURBAN BAYRAMI NAMAZI VAKTİ

Iğdır’da Kurban Bayramı namazı saat 05:35’da kılınacak.

BAYRAMDA OKUNACAK DUALAR

Hazreti Muhammed, bayram günlerinde şu duayı çok okuyanın kalbinin ölmeyeceğini haber vermiştir.

“Yâ Hayyû, yâ kayyûm, yâ bedia’s-semavati ve’l-ardı, yâ ze’l-celâli ve’l-ikram.”

“Ey Hayy ve Kayyûm olan Rabbimiz, ey semâvat ve arzın bedi’i, ey Celâl ve Kerem sahibi. Beni sen koru, sen istikamette daim eyle. Kötülük ve günahlardan muhafaza et, sırat-ı müstakimde dâim ve sabit eyle.”

Bayram günleri bayram tebrikleri için musafaha ederken önce davranan biri diğerine şöyle duâ eder:

“Tekabbellahü minnâ ve minküm.” Allah sizden ve bizden kabûl buyursun.”

Muhatab olan da buna “amin” demekle karşılık vereceği gibi “Gaferallâhü lenâ ve leküm” diye de cevap verebilir..” Allah bizi de, sizi de mağfiret buyursun demektir.