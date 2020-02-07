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Son depremler: Sarsıntılar bitmiyor! Akdeniz depremle uyandı… AFAD ve Kandilli Rasathanesi listesi…

Akdeniz'de On İki Ada açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ülkemizde her gün irili ufaklı depremler meydana geliyor. Artçılar ise sürekli devam ediyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ve T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı son depremleri dakika dakika paylaşıyor. İşte Akdeniz'de yaşanan depreme dair detaylar ve Türkiye'de meydana gelen son depremler...

07:31 -
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Son depremler: Sarsıntılar bitmiyor! Akdeniz depremle uyandı… AFAD ve Kandilli Rasathanesi listesi…

Afet ve Acil Durum Yönetimi Baskanligi (AFAD), Akdeniz’de On İki Ada açıklarında saat 06.11’de Richter ölçeğine göre 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem 14.6 kilometre derinlikte gerçekleşirken, Depremin merkez üssüne Türkiye’den en yakın bölge Muğla’nın Datça ilçesi olarak açıklandı.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) ise depremin merkez üssünü Girit Adası açıkları, derinliğin, 10.3 olarak açıkladı.

KRDAE, Girit açıklarında 05.16 ve 05.23’te de 4.0 ile 4.2 büyüklüğünde 2 deprem daha kaydetti.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

deprem Muğla Türkiye
Son güncelleme: 07:44 07.02.2020
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