Akkuyu’da çifte standart: İşçi yemekhanesi tıka basa, yönetici yemekhanesi kurala uygun

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Mersin'de yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Santral Projesi'nde şirket yöneticileri ile işçi yemekhanelerinde Coivd-19 tedbirleri konusunda yaşandığını öne sürdüğü çifte standart görüntülerini paylaştı. Öztunç, işçi yemekhanesinde Coivid-19 kuralının hiç sayılarak uyulmadığını, yönetici yemekhanesinde ise bunun tam tersi bir uygulama olduğunu belirtti.

“İŞÇİLERE NE SOSYAL MESAFE NE TEDBİR VAR”

CHP’li Öztunç Mersin'in Gülnar ilçesi Büyükeceli'de yapımı büyük bir hızla devam eden Akkuyu Nükleer Santral Projesi'nin işçi ve yönetici yemekhanesine ait iki ayrı görüntüyü sosyal medya hesabından yayınladı. 6 bin işçinin yararlandığı yemekhane ile ilgili görüntüyü paşlayan Öztunç, “Mersin Akkuyu Nükleer santrali şantiyesinde işçilerin yemekhanesinden bir görüntü. 6 bin işçinin çalıştığı şantiyede ne sosyal mesafe var ne de Covid tedbiri…Yan yana yolda yürüyen iki kişiye ceza kesen AKP hükümeti bu görüntülere ise sessiz kalır” ifadesine yer verdi.

“YÖNETİCİLERE SOSYAL MESAFELİ YEMEK”

Öztunç ikinci yayınladığı görüntüyü ise şirketin yönetici kadrosuna ait yemekhaneden olduğunu yazarak, “Bu görüntü de aynı santralin yönetici kadrosunun yemekhanesi.. İşçilere alt alta üst üste yemeği layık gören şirket, yöneticilerine ise sosyal mesafeye uyarak yemek yediriyor. Yönetici insan ama işçi insan değil sanki. Yazıklar olsun” yorumunda bulundu.