Akkuyu’da patlama iddiası

Patlamanın ardından oluşan hasarın görüntülerini CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, akşam saatlerinde kişisel sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaştı.

Gülnar ilçesi Büyükeceli Mahallesinde devam eden inşaat alanındaki dinamit patlamasından hemen sonra çekilen yaklaşık 2 dakikalık görüntülerde, çevrede park etmiş onlarca zarar gören araç görüntüleri yer alıyor.

Görüntüyü çekenlerin ve çevredeki çalışanların, “Savaş alanı gibi” yorumunda bulunması dikkat çekiyor.

“DERHAL DURDURUN”

CHP'li Antmen paylaşımında ise, “Akkuyu Nükleer Santrali inşaatında yaşanan bir patlama sonrası oluşan görüntüler. Yarın yaşanabilecek korkunç bir nükleer patlamanın ayak sesleri hepimizi uyarıyor. Cennet Mersin, cehenneme dönebilir. Yarın çok geç kalmış olabiliriz. Nükleer Santral inşaatını derhal durdurun!” ifadelerini kullandı.

“BİR APARTMAN İNŞAATI YAPIMINDAKİ DUYARLILIK BİLE YOK”

Görüntüleri paylaşarak ilgilileri duyarlı olmaya davet eden CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen konu ile ilgili şu değerlendirmede bulundu;

*Görüntüleri dehşet içinde izledim. Böyle bir ciddiyetsizlik olmaz. Bir apartman inşaatı yaparken dikkat edilmesi gereken hususlar kadar Akkuyu'da duyarlılık ve dikkat yok.

*Daha önce de söylemiştik hiçbir kurala yeteri kadar uymadıklarını düşünüyorum. Hiçbir şekilde denetlenmediklerini düşünüyorum. Çevreyi ve doğayı katlediyorlar. Bu patlamalar da gösteriyor ki özeniz ve dikkatsizler.

*Bu görüntüler dehşet verici. Daha santral bitmeden bu kadar çevreye zarar veriliyorsa bitince neler olacağını düşünmek bile istemiyorum. Orada bir doğa katliamı var. İnşaatı da çok özensiz yapıyorlar bir an önce inşaata son verilmesi gerekiyor.

“HİÇBİR ÖNLEM ALINMADAN DİNAMİT PATLATILDI”

Aynı görüntüyü paylaşan CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ise, “Mersin Akkuyu Nükleer Santrali'nin inşaatında can ve mal güvenliği hiçe sayılıyor. Hiçbir önlem alınmadan dinamit patlatılması sonucu araçların durumu bu. Akkuyu Nükleer Santrali'nin inşaatında dahi güvenlik önlemi yok; peki ya sonrası?” ifadelerine yer verdi.

MUHTARDAN AÇIKLAMA

Öte yandan Büyükeceli mahalle muhtarı Serdar Sarı ise Akkuyu'da yol açmak için dinamit patlatıldığını, bu patlama esnasında bazı taşların park etmiş arabalara zarar verdiğini duyduklarını söyledi.