AKP Afyonkarahisar İl Başkanı görevinden istifa etti!

AKP Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Sezen yaptığı açıklamayla görevinden istifa ettiğini duyurdu.

İstifa kararına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Sezen şu ifadeleri kullandı:

* Biz AK davanın neferleri olarak ‘egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir' düşüncesi ile yaşadık ve yaşatacağız.

* Burada toplantılara katılanların kimi şahsi beklentileri karşılanmadığı için bizle yollarını ayırdı, kimi zaman dinleyiciler değişti, kimi zaman yönetim kurulu üyelerimiz yenilendi, vefat edip ayrılanlar oldu, dava sorumluluğunu taşıyamayıp çekilenleri gördük.

* Görev değişikliği nedeniyle sağlık sorunları sebebiyle gidenler oldu. Ama bu salon her zaman milletin salonu olarak kaldı, öyle de kalacaktır.

* Kıymetli hemşerilerim sohbetlerimiz muhabbetimiz bundan sonra AK dava için yine aynı amaçlarla başka zeminlerde devam edecektir.

* Davamız sadece 18 yıllık bir dava değil, 1400 yıl önce dünyayı şereflendiren Efendimizin ayak izlerini takip ettiğimiz bir davadır.

* Yaklaşık 2 buçuk yıldır büyük bir şerefle yürüttüğüm AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı görevinden Genel Merkezle yaptığım istişareler sonucu işlerimin yoğunluğu ve partimin bayrağının daha yukarı taşınması için şu an itibarıyla ayrılmış bulunuyorum.

“BU BİR VEDA DEĞİL”

İstifasının arkasında kimsenin bir şey aramaması gerektiğini ifade eden Sezen, şunları belirtti:

* Liderimizin dediği gibi; Bu şarkı burada bitmez. Her başlangıç nasıl ki bir vedaya gebe ise, her veda da bir başlangıca gebedir.

* Genel Başkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın Liderliği'nde partimize hizmet etmeye daha büyük bir coşku ve heyecan ile çalışmaya devam edeceğiz.

* Bu bir veda değil, bayrağı daha yükseğe taşıma yarışıdır. İnşallah benden sonra bayrağı devralacak kardeşimize de Rabbimden muvaffakiyetler diliyorum.

* İl başkanının kim olduğundan daha önemli olan şey, bu görevin nasıl ifa edildiğidir.

* Cumhurbaşkanımız çıkıp ‘kim var' dediğinde sağımıza solumuza bakmadan ‘ben varım, biz varız' dercesine bu davanın peşinden koşmaya devam edeceğiz.

* Zira biz başkan olmak için de AK Partili olmadık. Bundan önce nasıl ki AK kadrolarda görev almışsak bundan sonra da verilen her görevi layığı ile yapmaya gayret edeceğiz.

* Bizler şahsi kavga ve menfaatlerimiz için partimizin ve ülkemizin önünü asla tıkamayız, tıkayanlara da müsaade etmeyiz.