AKP, CHP ve İYİ Parti ‘virüs’ dinlemedi! Corona salgınına rağmen…

Türkiye, dünya genelinde 6 bin 500’den fazla kişinin ölümüne yol açan corona virüsü salgının nedeniyle teyakkuza geçerken, İçişleri Bakanlığı’nın 81 ile gönderdiği genelgeyle pavyon, diskotek, bar ve gece kulüpleri geçici olarak kapatıldı.

Her fırsatta kalabalık alanlardan uzak durulması yönünde uyarı yapılırken, siyasi parti teşkilatlarının kongre ve toplantı düzenlemesi pes dedirtti. AKP Diyarbakır İl Başkanlığı, 1000 yeni üyesi için Üye Katılım Programı düzenledi. İl Başkanlığı, etkinliğin fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Çanakkale‘de ise İYİ Parti 2. Olağan İl Kongresi yapıldı. Mevcut başkan Selahattin Yıldızlar tekrar başkan seçilirken, kongreye yaklaşık 600 kişinin katıldığı görüldü.

Yine Çanakkale’de yapılan CHP İl Gençlik Kolları Kongresi‘ne 250 kişinin katıldığı öğrenildi.