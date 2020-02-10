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AKP, CHP ve MHP’den KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı’ya ortak tepki!

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın İngiliz basınına yaptığı açıklamada, iç işlerinde bağımsız, dış ilişkilerde Suriye'deki Fransız mandasına bağlı 'Hatay Devleti'nin 1939'da referandumla Türkiye'ye bağlanmasını kabul eden dönemin Hatay Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen'e atıfla "İkinci bir Tayfur Sökmen olmayacağım" demesi tepki çekti. Hatay'da AKP, CHP ve MHP temsilcileri ortak bir açıklama yaptı, Akıncı'yı eleştirdi.

Sozcu.com.tr
17:31 -
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AKP, CHP ve MHP’den KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı’ya ortak tepki!

Hatay Valiliği’nin bahçesindeki toplantıda konuşan AKP Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, AKP, CHP, MHP ve sivil toplum kuruluşlarının (STK) seçilmiş temsilcilerinin bir arada olduklarını söyledi.

“AKINCI’NIN SÖZLERİ HATAYLILATRI YARALADI”

Söz konusu Hatay olunca herkesin rozetlerini bir kenara bıraktığını belirten Yayman, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın sözlerinin Tayfur Sökmen’i, Hatay ve Hataylıları yaraladığını belirtti.

“ASIL KORKUNÇ OLAN HATAY’IN ANAVATAN’A KAVUŞMAYIP…”

CHP Hatay Milletvekili İsmet Tokdemir de Akıncı’nın, Hatay’ın anavatana katılışını “korkunç” olarak nitelendirmesinin skandal olduğunu söyledi.

Akıncı’nın Türk milletinin mi yoksa emperyalist işgalcilerin mi yanında olduğunu bilmek istediklerini belirten Tokdemir, “Asıl korkunç olacak olan, Hatay’ın anavatana kavuşamayıp, sömürge bir devlet olup emperyalist devletlerce yutulmasıydı. Çok şükür, atalarımız buna izin vermedi” dedi. Akıncı’yı özür dilemeye davet etti.

“HATAY MİLLETVEKİLLERİ OLARAK HÜR VE BAĞIMSIZ…”

MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı ise, “Hatay’ın milletvekilleri olarak Türkiye Cumhuriyeti çatısı altında hür ve bağımsız bir şekilde yaşamaktan onur duyuyoruz” dedi.

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Son güncelleme: 17:34 10.02.2020
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