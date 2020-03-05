‘AKP iktidarında 5 bin 485 kişi yoksulluktan intihar etti’

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Fethi Açıkel'in başkanlığındaki CHP Bilim Platformu tarafından “Sarayın Ekonomisi Toplumu Bunalıma ve İntihara Sürüklüyor” başlıklı bir politika notu hazırladı.

Politika notunda, 18 yıllık AKP iktidarının sonunda derinleşen ekonomik krizin halkı derin bir bunalıma sürüklediğine, yalnız bırakılan yurttaşların kurtuluşu intiharda gördüğüne ve bunalımın toplumdaki yıkıcı sonuçlarına dikkat çekildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Açıkel tarafından yapılan çalışmada; zamlar, pahalılık, yoksulluk, borçluluk, işsizlik, iflas ve konkordatolar ile gelir adaletsizliği gibi halkı derinden etkileyen ekonomik sorunlar, verilerle gözler önüne serildi ve yurttaşların giderek daha mutsuz, umutsuz, çaresiz ve yalnız hissettiği vurgulandı.

“SARAY REJİMİNİN UMURSAMAZLIĞI DERİN BİR TOPLUMSAL KRİZE NEDEN OLMAKTADIR”

Raporda şu ifadeler yer aldı:

* Saray rejiminin keyfi, müsrif ve plansız ekonomi politikaları Türkiye'yi derin bir toplumsal buhrana sürüklemiştir.

* Yakın tarihimizdeki en ciddi krizlerden biri olan mevcut ekonomik kriz, vatandaşlarımızı en yaşamsal gereksinimlerini karşılayamayacak hâle getirmiş ve onları tükenmişlik duygusuyla baş başa bırakmıştır.

* Saray rejiminin kibirli ve umursamaz anlayışı, yurttaşlarımızın sorunlarını görmezden gelmekte, bu sorunlara neden olan çarpık düzenin devamında ısrar etmektedir.

* İktidarın, bu derin buhranın görülmesini istememesi ve medya organlarındaki karartmadan medet umması ülkemizi büyük bir sosyal felakete sürüklemektedir.

* Gençlerden emeklilere, esnaftan küçük ve orta ölçekli işletmelere (KOBİ), toplumun her kesimini umutsuzluğa iten Sarayın ekonomi yönetimi, ülkemizde üretimi, istihdamı ve liyakati ortadan kaldırmıştır.

* İnsanımızı borç krizine, iflasa ve kötü yönetime mahkûm etmiştir.

* İşsizlik, yoksulluk ve krizle boğuşan yurttaşlarımız işlerini ve hayatlarını devam ettirememenin sıkıntısıyla bunalıma sürüklenmiştir.

* Hayat pahalılığı ve zamlar, kredi borçları ve iflaslar toplumun üzerine karabasan gibi çökmüştür.

* Saray rejiminin umursamazlığı derin bir toplumsal krize neden olmaktadır.

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CHP'DEN AİLE SİGORTASI UYGULAMASI

Politika notunda, CHP’nin şiddetli yoksulluğa son vermek için öncelikle Aile Sigortası’nı uygulamaya koyacağı vurgulanarak CHP’nin çözüm önerilerine de yer verildi.

Raporda şu ifadeler yer aldı:

* CHP, iktidarında ekonomik büyümeyi sağlayıp, milli geliri artıracaktır.

* Milli gelir artışından yalnızca yandaşların değil herkesin hakça pay almasını, gelir dağılımında adaletin sağlanmasını, yurttaşların yaşam kalitesinin yükseltilmesini de garanti edecektir.

* CHP, kendine yeten ve bunalıma sürüklenmeyen bireyler ve aileler için güçlü bir sosyal devlet ve sosyal dayanışma ağları inşa edecektir.

* Yoksuldan, emekçiden rantiye kesimine aktarım yapan vergi sistemi değiştirilecek, ödeme gücüne göre vergi ilkesi getirilecektir.

* Toplumsal yaşamı esir alan yoksulluk, intihar ve şiddet sarmalını kırmanın, kapsamlı ve çok boyutlu bir mücadeleyle mümkün olacaktır.

* CHP intiharların sosyo-ekonomik temellerine inecek, intihar ve aile içi şiddeti tırmandıran nedenleri ortadan kaldıracaktır.

İŞTE İKTİDAR DÖNEMİNDEKİ ‘İNTİHAR’ VERİLERİ

“Sarayın Ekonomisi Toplumu Bunalıma ve İntihara Sürüklüyor” başlıklı politika notunda şu verilere yer verildi:

* 2002-2018 yılları arasında geçim sıkıntısı ve ticari başarısızlık nedeniyle 5485 kişi intihar etti.

* Son on yılda TBMM'de intihar edenlerin sayısı 30'u aştı.

* 2018'de toplam 3161 intihar vakası yaşandı. 2018 yılındaki 3.161 intihar vakasının 246'sı geçim zorluğu nedeniyle yaşandı.

* Dünya Mutluluk Raporu'na göre, Türkiye, 2019 yılında mutluluk sıralamasında 156 ülke içerisinde 79.

* TÜİK Yaşam Memnuniyet Araştırması'na göre Türkiye'de 2011 yılında mutlu insanların oranı %62.

* TÜİK Yaşam Memnuniyet Araştırması'na göre Türkiye'de 2019 yılında mutlu insanların oranı %52.

* Dünya Sağlık Örgütü'nün 2017 raporuna göre, Türkiye nüfusunun %4,5'i depresyonda.

* Son üç yılda psikiyatri kliniklerine başvuranların sayısı 8 milyon.

* 2013-2018 arasında antidepresan kullanımında %27 artış yaşandı.

* 2019’un ilk dokuz aylık döneminde faturasını ödeyemez hâle getirilen 3 milyon 300 bin elektrik abonesi hakkında işlem yapılmıştır.

* 2019’un ilk dokuz aylık döneminde faturasını ödeyemez hâle getirilen 710 bin doğalgaz abonesi hakkında işlem yapıldı.

* Ekim 2019'da KYK borç taksitini ödeyemeyen 210 binden fazla gencin hesaplarına e-haciz geldi.

* 2003 ve 2019 yılları arasında bireysel kredi kartı borçları 4 kat artarak 20 milyar dolara ulaştı.

* 2003 ve 2019 yılları arasında tüketici kredisi borcu 20 kat artarak 79 milyar dolara ulaştı.

* 2017'den 2020'ye kadar bireysel kredi borcunu ödeyemeyen yurttaşların sayısı 1 milyon 905 binden 2 milyon 536 bine çıktı.

* Bireysel kredi kartı borcunu ödeyemeyen yurttaş sayısı ise, 2 milyon 243 bin kişiden 2 milyon 695 bin kişiye çıktı.

* 2019 yılında bireysel kredi ve/veya kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe düşen kişi sayısı 1 milyon 404 bin.

* 2018 ve 2019'da gerçekleşen konkordato sayısı 2.000'e yaklaşmıştır.

* 2018 ve 2019'da toplam 27 bin şirket kapandı.

* 2016'dan 2020'ye kadar ise 53 bin şirket iflas etti.

* Son üç yılda takibe düşen ticari kredi tutarı 3 kat artarak 128 milyar liraya ulaştı.

* Son 10 yılda takipteki KOBİ kredisi tutarı ise on katına çıkarak 62 milyar TL oldu.