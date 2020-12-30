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AKP ilçe binasını uzun namlulu silahlarla taradılar

Diyarbakır’ın Hani ilçesinde husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Silahlı kavga sonrası AKP ilçe binası uzun namlulu silahla tarandı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 20:01, 30/12/2020
Haberler Gündem
AKP ilçe binasını uzun namlulu silahlarla taradılar

Olay, Diyarbakır'ın Hani ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, husumetli olan iki aile arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Sokakta silahların sıkılmasıyla M.K., H.K., A.G. yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine yapılan ilk müdahalenin ardından Dicle Üniversitesi Hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Foto: İHA

Öte yandan aileler arasında gerginlik devam ederken, kavgaya karışan taraflardan biri, AKP ilçe binasına pompalı tüfekle saldırdı.

Saldırı sonrası polis ekiplerince 3 kişi gözaltına alınırken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı. (İHA)

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Yayınlanma Tarihi:20:00,