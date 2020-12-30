AKP ilçe binasını uzun namlulu silahlarla taradılar

Olay, Diyarbakır'ın Hani ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, husumetli olan iki aile arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Sokakta silahların sıkılmasıyla M.K., H.K., A.G. yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine yapılan ilk müdahalenin ardından Dicle Üniversitesi Hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan aileler arasında gerginlik devam ederken, kavgaya karışan taraflardan biri, AKP ilçe binasına pompalı tüfekle saldırdı.

Saldırı sonrası polis ekiplerince 3 kişi gözaltına alınırken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı. (İHA)

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