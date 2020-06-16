AKP önünde “Toplanan paralar nerede” diyen 15 Temmuz gazilerine polis müdahalesi

Verilen sözlerin tutulmadığı gerekçesiyle bir haftadır eylem düzenleyen 15 Temmuz gazileri, son olarak AKP Genel Merkezi’nin önünde toplandı.Gruba polis müdahale edince arbede çıktı.

Görüntüleri paylaşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, “Kendileri için toplanan yardım paralarının durumunu soran 15 Temmuz gazileri AKP Genel Merkezi önünde gözaltına alındı. 2 gazi ise polis müdahalesi sonucunda yaralandı. Bu utanç size yeter!” dedi.

“BU ADAM VATANA SALDIRMADI”

Paylaşılan görüntülerde gözaltına alınan bir kişi için, başka bir vatandaşın, “Bu adam vatana saldırmadı, bu adam gazi” dediği duyuluyor.

“HER TARAFIM DELİK DEŞİK”

Bir gazi ise, “Her tarafım delik deşik, platinlerle yaşıyorum. 30 sene polislik yaptım. Şuradaki tanka bindim…” sözleriyle isyan etti.

NE OLMUŞTU?

Gazilik haklarından faydalanamadıklarını öne süren, toplanan bağışların kendilerine ulaşmadığını iddia eden 15 Temmuz gazileri, 23-24 Ocak 2020 tarihlerinde toplu eylem yapmayı planlamış ancak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın devreye girmesiyle eylemler son bulmuştu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile görüşen 15 Temmuz gazileri, haklarında iyileştirme sözü alarak masadan kalkmış ve eylemlerinden vazgeçmişlerdi. Bakan ise görüşmenin ardından “Bugün, vatan ve millet aşkıyla gözünü kırpmadan ölümü göze alan kahraman gazilerimizi bakanlığımızda misafir ettik. Şehit yakınlarımız, gazilerimiz ve aileleri bizim kıymetlilerimiz. Her daim onların yanındayız” mesajını paylaşmıştı.

Ancak gaziler, sözlerinin tutulmadığı gerekçesiyle eylemlerini devam ettirme kararı alarak 9 Haziran’da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı önünde toplanmış, oturma eylemi yapmıştı. Eylemlerini 1 haftadır devam ettiren gaziler, son olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı önünde oturma eylemi düzenledi.

Gazilerin bakanlık önündeki basın açıklamasında şu ifadelere yer verilmişti:

“Kamuoyunda ‘3 bin 200 maaş alıyorlar, her şehit şehit ailesi ve gaziye ev verdiler’ algısı oluşturulmuş ve gerçeği yansıtmamaktadır. Ayrıca toplanan yardımla ilgili, kamuoyunda çokça dillendirilen bu yardımların, bağış sahibi milletimize iade edilsin deniliyorsa buna da hiç itirazımız yok. Yeter ki biz bu algıdan kurtulalım. Devletimiz bir vakıf kurmuş ve tasarrufunu da şehit yakınları ve gaziler için yapacağını duyurmuştur. Bundan hiçbir şüphemiz bulunmamaktadır. Vakfımızın da Mehmetçik Vakfı gibi emsal teşkil ederek işlev kazanması en büyük arzumuzdur.”