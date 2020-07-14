AKP’den CHP’ye Ayasofya tepkisi

Bütün siyasi misyonu Cumhuriyet ile Osmanlı Devletini kavga ettirme üzerine kurulmuş olanların varlığından bahseden Çelik, şunları aktardı:

* Diktatörlük ve iki yüzlülük arasında devre mülk gibi mutasyona uğrayan zihniyetle karşı karşıyayız. ‘Ayasofya açılmasın’ diye diktatörce bir yaklaşımın milletten tepki göreceğini bildiği için, ikiyüzlülükle ‘yıkılmış Osmanlı hukuku üzerinden Cumhuriyetin hukukunu yıktınız’ diyor.

* Bu zihniyet daha çok konuşsun. Böylece milletimizin özlemlerinin önündeki tehlikelerin nereden geleceğini daha erken görelim. Bu hastalıklı zihniyet Ayasofya Camii'nin açılmasını Hristiyan vatandaşlarımıza karşı bir tutum gibi sunmuş. Bu ahlak dışı bir provokasyondur.

Ayasofya’nın 500 yıldır cami olduğunu hatırlatan Çelik, şöyle konuştu:

* Ayasofya 500 yıldır camiydi. Asli işlevine dönmesi hiçbir vatandaşımıza ya da dünyada farklı din mensubu kimseye karşı bir tutum değildir.

* Allah'ın adının anıldığı bu muhteşem mekan, tüm din mensuplarının ziyaretine açıktır. Ayasofya Camii, insanlık mirasının muhteşem bir parçasıdır. Milletimizin sevinciyle sevinmek nasip meselesidir, demokratik seviye meselesidir.

* Milletimizin sevincinden ve demokratik olgunluktan nasibi olmayanların misyonu geçmişimizle geleceğimizi kavga ettirmek üzerine kuruludur. Ayasofya, geçmişten geleceğe bir semboldür.

* Milletimizin egemenlik haklarının neticesi olarak yeniden Ayasofya Camii olmuştur. Bu karar kimseye ya da hiçbir döneme karşı değildir, sadece milletten yana bir karardır.