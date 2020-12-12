AKP’li başkan karşı çıktığı projeyi Erdoğan’ın desteklediğini öğrenince çark etti

Mersin’de Akdeniz Belediye Başkanı AKP'li Mustafa Gültak, geçtiğimiz salı günü yapılan Büyükşehir Belediyesi’nin meclis oturumunda “Metro projesine ben de karşıyım” şeklindeki sözlerinden 4 gün sonra çark etti.

Gültak, projenin Ulaştırma Bakanlığı Raylı Sistemler Daire Başkanlığı'nca onaylanıp, 2019'da da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yatırım programına alınmasını öğrenince bu kez de düzenlediği basın toplantısında, “Metro'ya karşı olmak aptallıktır” diyerek şaşkınlık yaratan bir açıklamaya imza attı.

NE DEMİŞLERDİ?

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 250 milyonluk borçlanma teklifinin Cumhur İttifakı'nca ret edildiği salı gün yapılan oturumda alınan kararın siyasi olduğunu anlatarak AKP'li Mustafa Gültak'a yönelik, “Her önüne gelene beyanat veriyorsun. Metro, ne anlarsın metro beyanatı veriyorsun. Ne anlarsınız kardeşim? Monorayı metro olarak değerlendiriyorsunuz Sayın Gültak. Örnek veriyorum. Bizim de konuşacak şeylerimiz var. Önümüze engel koymayın, bu halk sizi görüyor. Sayın Gültak, eleştirecek birini arıyorsa Ulaştırma Bakanı'nı arayacak. Raylı Sistemler Daire Başkanlığı'ndan bunun onayı alınmış. Sayın Cumhurbaşkanı'nı arayacak, 2019 yılında yatırım programına alan Sayın Cumhurbaşkanı” dedi.

“DOĞRU PROJE OLDUĞUNA İNANMIYORUM”

AKP'li Mustafa Gültak ise söz alarak Seçer'e şöyle yanıt verdi:

* Metro ile ilgili açıklamalarınız oldu, herkesin oldu. Ben eczacılık fakültesi mezunuyum. Çok şükür IQ'um yüksektir, fena sayılmaz ama siz de Ziraat Fakültesi mezunusunuz. ‘Ne anlarsın sen metrodan' diyorsunuz. Sayın başkan ayıp sizin yaptığınız. Azarlıyorsunuz bizi. Ben metronun doğru bir proje olduğuna inanmıyorum, bizim grup da inanmıyor, herkes inanmıyor.

“METROYA KARYŞI ÇIKMAK APTALLIKTIR”

Meclis toplantısındaki Metro tartışması kentte günün konusu olurken, basın toplantısı düzenleyen Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, metronun kendisine karşı olmadığını, Mersin'deki duruma dikkat çekmek istediğini kaydederek şöyle devam etti:

* Metroya karşı olmak aptallıktır. Ben metroya nasıl karşı olabilirim. Şehrimizin gelecek 35 yılının, 40 yılının sıkıntıya sokulmasından, çocuklarımızın geleceğinin ipotek altına alınmasından endişe ediyoruz.

* Metroya karşı değiliz ama verileri de görmek istiyoruz. Metro Mersin'e lazım mı değil mi konusunda çok farklı görüşler var. CHP'nin Büyükşehir adaylarından birisi de metroya karşı çıkıyor.

* İddia ediyorum Büyükşehir Belediyesi bürokratları arasında ve diğer belediye başkanları arasında gizli bir anket yapılsa insanların metroya ihtiyaç olmadığını söyleyeceklerini biliyorum.

* Metro en güvenli, en konforlu ulaşım aracıdır. Metroya karşı olmak aptallıktır. Bu uçağa binmemek, gemiye binmemek gibi bir şeydir. Ben metroya nasıl karşı olabilirim.

“METROYA KARŞI DEĞİLİZ, VERİLERİ GÖRMEK İSTİYORUZ”

Mersin Metro Projesi yapılırken çeşitli üniversitelerden uzmanların görüşlerinin alınması, kapsamlı bir etüt çalışması yapılması gerektiğini kaydeden Gültak şunları söyledi:

* Benim derdim şu: Bu konuda yeteri kadar etüt yapıldı mı? Ben bu konuda cahilim siz bilgidar mısınız?

Cahil derken bilgilendirilmiyor anlamında söylüyorum. 1 milyon insan nereden nereye gidiyor? Kaç tanesi otobüse biniyor, kaç tanesi bisikletle gidiyor, kaç tanesi özel araca biniyor.? Bununla ilgili similasyon yapıldı mı? Ben bunun derdindeyim yoksa niye metroya karşı olayım.

* Vahap Bey'e katılıyorum Metroya karşı çıkmak vizyonsuzluktur ama bu işin altyapısı yapıldı mı? Kaç yolcu taşıyacak? Rantabl mı? Ben bunu öğrenmek istiyorum.

* Ve burada uzmanları, hocaları görmek istiyorum. Metronun kilometresi 60-70 milyondan aşağı çıkmıyor. Buradaki ne kadara çıkacak daha öğrenemedik. Bu işi biz kaç yılda ödeyeceğiz. Bakın yanımızda Adana var. 20 yılda yaptı, 20 yıl da ödeyecek. Biz neyden korkuyoruz?