AKP’li başkan oğlunu belediyede işe aldı

Başçiftlik Belediyesi kasım ayı içerisinde İŞKUR üzerinden, inşaat ustası, beko-loder (kazıcı-yükleyici) operatörü, diğer sıhhi tesisat işçileri ve boru tesisatçıları, çöp kamyon sürücüsü, iklimlendirme sistemleri teknisyeni ve diğer makine teknisyenleri alınacağına dair ilan verdi.

28 Kasım günü de başvuru yapanlardan 6 kişi mülakata çağrıldı. Mülakata çağrılan kişilerden birinin ise Belediye Başkanı Murat Tunçel’in oğlu olması dikkat çekti.

“BAŞVURU AZ KURAYA GEREK YOK”

Belediye resmi internet sitesinde Belediye Başkanı Murat Tunçel’in imzasıyla yayınlanan bildiriyle başvuran kişiler 28 Kasım günü yapılacak olan mülakata davet edildi. Yayınlanan mülakat davetinde, 6 iş kolunda 6 kişinin isimleri yer alırken, “Belediyemiz ihtiyacı olan bir inşaat ustası, bir Beko-Loder (kazıcı Yükleyici) operatörü, bir diğer sıhhi tesisat işçileri ve boru tesisatçıları, bir çöp kamyon sürücüsü, bir iklimlendirme sistemleri teknisyeni ve bir diğer makine teknisyenleri meslekli katılımcı aday yönetmelik gereğince kura çekilecek aday sayısından az olduğu için (4 asıl 4 yedek yani her meslek için 9 aday olsa idi kuraya tabi olacaktı) aşağıda adı soyadı ve meslekleri yazılı olan adaylar 28.11.2020 Cumartesi günü saat 10:00’da mülakat sınavına tabi tutulacağı için belediye hizmet binasında hazır bulunmaları gerekmektedir” denildi.

İşe girecek ikinci bir adayın adının listede bulunmaması üzerine başkanın oğlu Erdem Doğukan Tunçel ile birlikte diğer kişiler de işe alınmış oldu. Diğer taraftan yaklaşık 7 bin nüfuslu ilçede ülkede bu kadar işsizlik varken İŞKUR üzerinden sadece her iş kolu için birer kişinin başvuru yapması ve bunlardan birinin de Başkan Tunçel’in oğlunun olmasına vatandaşlar tepki gösterdi.

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