AKP’li başkan sözünde durmadı, mahalleli imza kampanyası başlattı!

Yenidoğan Mahallesinde başlatılan doğalgaz imza kampanyasına CHP Bursa il Başkanı İsmet Karaca, Bursa Milletvekilleri Nurhayat Altaca Kayışoğlu ve Yüksel Özkan ile belediye meclisi üyeleri de destek verdi. Konuya ilişkin açıklama yapan CHP Gürsu ilçe Başkanı Haşim Öztürk, 100 bini aşkın nüfusun yaşadığı merkez ilçe Gürsu’da halen daha doğalgazsız mahallelerin bulunduğunu söyledi.

Gürsu nüfusunun yüzde 25’ini oluşturan Yenidoğan Mahallesi’nin hem merkezi hükümet hem de yerel yönetimlerden hak ettiği desteği ve hizmeti alamadığının altını çizen Öztürk, 31 Mart 2019 yerel seçimleri öncesinde Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve AKP’li Gürsu Belediye Başkan adayı Mustafa Işık’ın Yenidoğan Mahallesi’nin doğalgaz sorununun 2020’de çözüleceğine dair verdiği sözü hatırlattı.

“YENİDOĞAN KADERİNE TERK EDİLDİ”

Öztürk, “Seçim bitti, o günden buyana doğalgazla ilgili bir çalışma yapılmadı. Yenidoğan’ı kaderine terk etmişler. Yenidoğan’ı ötekileştirmişler, Yenidoğan’a hizmet getirmeyi bırakın, Yenidoğan’a gelmez olmuşlar. Yenidoğan bu makus talihi, bu vurdumduymaz yönetim anlayışını hak etmiyor. Yenidoğanlılar sözü verilmiş olan doğalgazı talep ediyor. Biz buradan o gün söz verenleri göreve davet ediyoruz” diye konuştu.

“KAYIŞOĞLU TBMM GÜNDEMİNE TAŞIDI”

Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu tarafından konunun meclis gündemine taşındığını hatırlatan Öztürk, “İmza kampanyası başlatarak halkımızla bir araya geldik. Yenidoğanlıların doğalgaz talebine ilişkin görüşlerini ve imzalarını aldık. Toplanan imzaları sırasıyla önce Gürsu Belediye Meclisi’ne, ardından Büyükşehir Belediye Meclisi’ne taşıyacağız. Bursagaz Genel Müdürlüğü’ne giderek doğalgaz talebinin karşılanmasını talep edeceğiz” dedi.

“HAVA KİRLİLİĞİNİ ÖNLEMENİN YOLU DOĞALGAZ”

Hava kirliliğini önlemenin yolunun doğalgazdan geçtiğini söyleyen CHP Bursa il Başkanı İsmet Karaca, sözlerini şöyle sürdürdü:

* Bugün en ücra bölge ve kasabalarda bile doğalgaz olanağı varken, Bursa'nın merkezinde 25 bin yurttaşın yaşadığı mahallede kışın ısıtmanın kömürle yapılması kabul edilemez. Doğalgaza erişimin ‘seçim vaadi’ olarak kullanılamaz. Bu olay ancak bu siyasi iktidar döneminde yaşanabilirdi. Bulunduğumuz bölge siyasi iktidarın oy depolarından birisi. Fakat seçim döneminde verdikleri sözü yerine getirmiyorlar.

* Bu çağda hala kömür kullanılıyor olması çevre kirliliği yaratıyor. Kentin merkezinde böyle bir durumun yaşanması bizi hayrete düşürüyor. Hava kirliliğini önlemenin yolu doğalgazdan geçiyor. Sorun CHP Grubu tarafından Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi gündemine taşınacak. Ayrıca topladığımız imzalarla da çözüm için baskı unsuru oluşturacağız. Elimizden gelen ne varsa yapacağız.

“BURSA’DA HER 5 ÖLÜMDEN 1’İ, HAVA KİRLİLİĞİNE BAĞLI ERKEN ÖLÜM”

AKP tarafından kalitesiz kömüre mahkum edilen Gürsu Yenidoğan Mahallesi’ndeki doğalgaz sorununu TBMM gündemine de taşıyan CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Gürsu’da özellikle Yenidoğan Mahallesi’nin çok mağdur durumda olduğunu kaydetti. Hizmet alamamaktan şikayet eden Yenidoğanlıların kış hazırlığı çerçevesinde acil olarak doğalgaz sorunuyla karşı karşıya olduğunu belirten Kayışoğlu şöyle konuştu:

* Her sene hava kirliliği ölçümleri yapılıyor ve bu ölçümlerde Bursa ülkenin havası en kirli şehirlerinden bir tanesi. Bursa'da vatandaş sağlıklı bir çevrede yaşama hakkına sahip değil. Yapılan bilimsel ölçümlerde Bursa'da her 5 ölümden 1'inin hava kirliliğine bağlı erken ölümler olduğu tespit edilmiş. Bursa'da yaşayan tüm yurttaşlarımız hava kirliliği nedeniyle çeşitli hastalıklarla karşı karşıyalar.

* Bu sadece Yenidoğanlıların, Gürsuluların değil tüm Bursalıların sorunu. Bütün Bursalıların da bu sorunlarına sahip çıkmasını diliyoruz. Kalitesiz kömürle ilgili daha önce açıklamalar yapıldı. Dağıtmayacağız denildi ancak kömür dağıtımı devam ediyor. Bu çağda böyle bir kampanya başlatmak üzüntü verici ancak biz Gürsulularla, Yenidoğanlılarla birlikte bu mücadeleyi vereceğiz.

“BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI, VERDİĞİ SÖZÜ YERİNE GETİRSİN”

CHP Bursa Milletvekili Yüksel Özkan da, AKP'nin seçim vaatleri sıralandığında, vaatlerin kâğıt üstünde kaldığının görüldüğünü belirterek, Covid-19 salgın döneminde en mağdur mahallelerden birinin Yenidoğan olduğunun altını çizdi. Özkan, şu ifadeleri kullandı:

* Çarpık yapılaşmanın önüne geçilemeyen ve sosyal donatı alanlarının eksik olduğu Yenidoğan’da bu tabloyu görüyoruz. Gürsu, Yıldırım bölgesi salgın döneminde hasta sayısı olarak sadece Bursa olarak değil ülkemizde ön sıralarda. Gerçek rakamları öğrenemiyoruz.

* İl Sağlık Müdürlüğünden, Sağlık Bakanlığından bilgileri öğrenemedik. Sadece vazifesi olmamasına rağmen Büyükşehir Belediye Başkanından öğreniyoruz. Bu onun işi değil, herkes asli görevini yapsın. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın seçim öncesi verdiği doğalgaz sözünü yerine getirmesi gerekmektedir.

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