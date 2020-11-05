AKP’li Başkan, tartıştığı çay ocağı sahibini vurdu

İddialara göre kent merkezinde çay ocağı bulunan Armağan Kuru zabıtalar tarafından kapatılan iş yeri hakkında konuşmak için arkadaşıyla birlikte, Bulancak Belediye Başkanı Recep Yakar’ın oturduğu siteye gitti. Otoparkta belediye başkanıyla konuşurken çıkan tartışma sonucunda Başkan Yakar ruhsatlı silahını çıkarıp ateş etti. Çay ocağı sahibi Armağan Kuru ayaklarına isabet eden kurşunlarla yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

BAŞKAN, AİLEMİN YANINDA BANA SALDIRDILAR

Olaydan sonra güvenlik güçleri tarafından ifadesi alınan Belediye Başkanı Yakar, ailesinin yanında kendisine saldırı yapıldığını ileri sürerek, “Eşim ve çocuklarımla birlikte eve döndük. Aracı park etmek için sitenin otoparkına girdim. Eşim ile 5 yaşındaki çocuğum asansöre bindi.

Bu sırada iki kişi geldi. Bana, ‘Sen bizim ekmek yediğimiz çay ocağını zabıtalarınla kapattırdın, ekmeğimizle oynadın’ diyerek küfür ve tehdit etmeye başladı. Ben polisi aradım. Ancak şahıslar üzerime yürümeye başlayınca kendimi korumak için ruhsatlı silahımı çekerek korkutmak amacıyla yere doğru ateş ettim. Yerden seken kurşun saldırganlardan birinin ayağına isabet etmiş” dedi.

HER ŞEY KAMERALARDA KAYITLI

Olayda yaralanan ve Bulancak Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan evli ve 3 çocuk babası Armağan Kuru ise, kapatılan çay ocağı Başkan Yakar ile konuşmaya gittiğini söyleyerek, “Başkan ekmeğimle oynadı. Bu konuyu konuşmak için kendisine ulaşamadım. Yolda görüncede görüşmek istedim. Neden böyle yaptığını sordum.

Hiçbir şekilde üstüne yürümedim. Vurmadım hatta temas bile etmedim. Daha sonra ben arkamı dönüp giderken başkan arabasından silahını alıp tam 6 el ateş etti. 4 kurşun benim bacaklarıma isabet etti. Birisi de parmaklarımı sıyırdı. Kurşunlardan bir tanesi kemiğimi kırdı ve şu anda sol bacağımda sinirsel hasar görünüyor. Tüm olay kamera kayıtlarında mevcuttur. Başkan Recep Yakar'ın söyledikleri gerçek değildir” diye konuştu.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ederken, olayda yaralanan Armağan Kuru Giresun Devlet Hastanesine sevk edilerek sol bacağından ameliyata alındı. Kuru’nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.