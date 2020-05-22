AKP’li başkana 23 milyonluk borç yetkisi verildi: Konuya AKP gibi siyasetten bakmayacağız

Corona virüsü salgını tedbirleri kapsamında belediye meclis oturumları genelge ile 3 ay ertelenmişti. Ancak salgının etkileri nedeniyle zor durumda kalan belediyeler bazı ekonomik önlemler alabilmek için olağanüstü meclis toplantıları gerçekleştirdi.

İBB Meclisi de geçtiğimiz haftalarda olağanüstü toplandı ve AKP grubunun çoğunlukta olduğu mecliste birçok tartışmalı karar alındı. En tepki çeken karar da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun “Salgının İBB bütçesine etkisi 6.5 milyar TL civarında” diyerek talep ettiği 4.3 milyar liralık borçlanma yetkisinin AKP grubu tarafından tırpanlanarak 648 milyona düşürülmesi oldu.

OY BİRLİĞİ İLE YETKİ VERİLDİ

İBB Meclisi'nin ardından ilçe belediyelerinin meclisleri de olağanüstü toplanarak borçlanma kararları aldı. Kararlarda istenen rakamlara hiçbir itiraz yapılmadan oy birliği ile onay verildi.

Bu kararlardan biri de 21 Mayıs günü toplanan AKP'li Çekmeköy Belediye Meclisi'nden çıktı. Salgının ekonomik ve sosyal hayata olumsuz etkilerini bertaraf etmek üzere belediye başkanına 23 milyon liralık borçlanma yetkisi verildi.

Karar oy birliği ile alındı. Oylama sırasında konuyla ilgili Millet İttifakı adına açıklama yapan Çekmeköy Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Ünal Bellek, AKP'nin İBB'ye yönelik politikasını eleştirdi.

“İBB'YE ZARAR VERİYORSUNUZ”

Bellek açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

* Sizin derdiniz vatandaşa hizmet etmek değil, siyaset yaptığınızı sanarak engel olmak. Ayrıca bu yaptığınız ile İBB'ye ve iştiraklerine zarar veriyorsunuz.

* Bizler; sizin İstanbul'da ve Ankara'da davrandığınız gibi davranmayacağız. Covid-19 nedeni ile özellikle büyükşehir belediyelerinin gelirleri düştü, bu durumdan ilçe belediyeleri de etkilendi.

* Konuya AKP gibi siyasetten bakmayacağız, kamunun ve halkın yararına olan ihtiyaç ve çalışmalara destek olacağız. Buradan ders çıkaracağınızı da düşünmüyoruz.

* Ama kamu yararı ve belediye hizmetlerinin aksamaması için Millet İttifakı olarak borçlanmaya evet diyoruz.

ÜSKÜDAR'DA DA OY BİRLİĞİ İLE GEÇMİŞTİ

Üsküdar Belediye Meclisi'nin 13 Mayıs günü toplanan olağanüstü oturumunda oy birliği ile AKP'li Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'e 75 milyon TL'ye kadar borçlanma yetkisi verilmişti.

CHP ve İyi Parti grubu, “İntikamcı davranmayacağız, belediye zor durumda” diyerek “evet” oyu kullanacaklarını açıklamıştı.