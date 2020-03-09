AKP’li başkandan bir garip T.C. hamlesi

Perşembe Belediye Meclisi, Mart Ayı Olağan Toplantısı'nı Belediye Başkanı Mustafa Sayım Tandoğan başkanlığında gerçekleştirdi.

CHP ve İYİ Partili üyeler, belediyenin isminin yer aldığı tabelaya T.C. ibaresi eklenmesi için meclise soru önergesi verdi.

Önerge bazı AKP'li Meclis üyelerinin de evet demesine rağmen Başkan Mustafa Sayım Tandoğan'ın oyuyla önerge 9'a 8 reddedildi.

BAŞKANIN OYUYLA REDDEDİLDİ

Başkan Tandoğan, kararın ardından bir konuşma yaparak, “Önerge bugün meclise maksatlı verilmiştir. Keşke bize gelip böyle bir isteğimiz var deseydiniz. Keşke bu önergenin altında hepimizin oy birliği ile imzası olsaydı ama sizler bunu bile bile yapıyorsunuz. Bunda art niyet var. Samimi değilsiniz” dedi.

GECE YARISI TABELA DEĞİŞTİ

Gündüz meclis toplantısında kabul edilmeyen önergenin ardından gece yarısı Perşembe Belediyesi'nin girişinde hareketli anlar yaşandı. Ve tabelaya Türkiye Cumhuriyeti ibaresi eklendi.

Belediye Başkanı Tandoğan söyle konuştu:

Belediyeye Türkiye Cumhuriyeti yazmak, bu belediyenin Türkiye Cumhuriyeti’nde olduğunu göstermiyor. Burası zaten Türkiye Cumhuriyeti, Mozambik Devleti değil. Biz ülkemize T.C. denilmesinden rahatsızız.

*Çünkü bu cümleyi PKK da sık sık kullanıyor. Onun için biz buraya Türkiye Cumhuriyeti diyoruz. Bunu ideolojik hale getiriyorlar, siyasi anlamda kullanıyorlar. Biz bunun böyle kullanılmasını engellemek için böyle davrandık

“ZORLAMAYLA DEĞİL, ÖZGÜR İRADEMİZLE ASTIK”

Meclis toplantısının ardından meclis üyeleriyle bir araya geldiklerini dile getiren Başkan Mustafa Sayım Tandoğan, “Biz belediyemizin dışına ne kimsenin baskısı, ne de kimsenin etkisi altında kalmadan meclis üyesi arkadaşlarımızla konuşarak karar aldık. Gece yarısı yaptığımız bir çalışmayla Türkiye Cumhuriyeti olarak yazdırdık. Biz bunu kimsenin zorlamasıyla değil, kendi hür özgür irademizle bunu buraya yazdık. Bu da bir yurttaşlık görevidir. Ben görevimi yerine getirdim. Bizi kimse Atatürk düşmanı, Cumhuriyet düşmanı gibi göstermeye kalkmasın” dedi.

10 AY ÖNCE REDDEDİLMİŞTİ

Diğer taraftan seçimden sonra mayıs ayında yapılan Meclis toplantısında CHP grubu tabelaya T.C. ibaresinin eklenmesi için soru önergesi vermiş ve AKP'liler tarafından bu önerge kabul edilmemişti.