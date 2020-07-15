Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

AKP’li başkandan yine çok konuşulacak hareket!

Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılması nedeniyle Çorum Belediyesi etkinlik düzenledi. Mehteran takımının gösterilerinin yanı sıra Kur'an okutan belediye, Ayasofya'da kılınacak ilk Cuma namazı için de tur düzenledi. Geziye, CHP grubu karşı çıktı. Belediyenin 500 milyon lira borcu olduğunu hatırlatan Grup Başkanı Tuncay Yılmaz, "Cuma namazı için yaptıkları masrafları halka ödetecekler" dedi. Belediye Başkanı AKP’li Halil İbrahim Aşgın'ın, tekrarlanan İBB Başkanlığı seçiminde yaptığı masrafı belediyeye ödettiği öne sürülmüştü.

İsmail AKDUMAN
10:19 -
Haberler Gündem
AKP’li başkandan yine çok konuşulacak hareket!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ayasofya’nın yeniden cami olarak kullanılacağını açıklamasının ardından birçok ilde Kur’an okutulup halka lokma dağıtılmaya başlandı. Çorum Belediyesi de Millet Bahçesi’nde görkemli bir etkinlik gerçekleştirdi.

“Müjdeler olsun. Zincirler kırıldı Ayasofya açıldı” sloganıyla düzenlenen programda belediye mehter takımı gösteri yaptı, Kur’an-ı Kerim okundu. AKP’li belediye daha sonra belediye üst düzey yöneticileri ve meclis üyeleri için 24 Temmuz’da Ayasofya’da kılıncak olan ilk cuma namazına gitmek için tur düzenledi.

(FOTO: SÖZCÜ)

“MASRAFLARI HALK ÖDEYECEK”

CHP belediye meclis üyeleri Ayasofya’da kılınacak olan Cuma namazına belediyenin imkanlarıyla gidilmesine karşı çıktı.

Grup Başkanı Tuncay Yılmaz, kendilerine yapılan teklife, “Herkes cebinden masrafları ödesin. Biz de gelelim dedik. Eğer belediye kasasından bu para ödenecekse, geziye katılmayacağımızı söyledik. Ama bunlar İstanbul seçimlerindeki masrafları halka ödettikleri gibi, kılacakları cuma namazı için yaptıkları masrafları da halka ödetecekler. Bu belediyenin 500 milyon lira borcu var. Halkın parasıyla cuma namazı kılmaya gitmeyi kabul etmiyoruz. Danıştayın Ayasofya ile ilgili verdiği kararın ülkemize, milletimize ve İslam alemine hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye cevap verdi.

Çorum CHP Belediye Meclis Grup Başkanı Tuncay Yılmaz (FOTO: SÖZCÜ)

BASINI DA DAVET ETTİLER

AKP’li belediye Ayasofya’da kılınacak olan ilk Cuma namazına ilde çalışan yerel basın mensuplarını da davet ettiği ortaya çıktı.

Belediye basın biriminden gazetecilere gönderilen mesajda, “24 Temmuz günü cuma namazı için Ayasofya Camii’ne araç kaldırıyoruz. Hareket 23 Temmuz akşamı olacaktır. Gelmek isteyen basın mensuplarımızın bugün saat 17.00’ye kadar isimlerini basın birimimize bildirmeleri gerekmektedir” denildi.

İSTANBUL SEÇİMİNDE YAPTIĞI MASRAFI BELEDİYEYE ÖDETMİŞ

AKP’li Çorum Belediyesi, Temmuz ayı ilk meclis toplantısını geçen günlerde gerçekleştirmişti. CHP Belediye Meclisi Üyesi Şentürk Gülnaz, tekrarlanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için AKP adayı Binali Yıldırım’a destek vermek amacıyla İstanbul’a giden Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve beraberindekilerin masraflarının faturasının Çorum Belediyesi’ne kesildiğini ileri sürmüştü.

AKP Binali Yıldırım cami CHP Çorum Cuma Cuma namazı Cumhurbaşkanı İslam istanbul İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis para Sözcü Temmuz ayı
Son güncelleme: 10:36 15.07.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more