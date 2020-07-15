AKP’li başkandan yine çok konuşulacak hareket!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ayasofya’nın yeniden cami olarak kullanılacağını açıklamasının ardından birçok ilde Kur’an okutulup halka lokma dağıtılmaya başlandı. Çorum Belediyesi de Millet Bahçesi’nde görkemli bir etkinlik gerçekleştirdi.

“Müjdeler olsun. Zincirler kırıldı Ayasofya açıldı” sloganıyla düzenlenen programda belediye mehter takımı gösteri yaptı, Kur’an-ı Kerim okundu. AKP’li belediye daha sonra belediye üst düzey yöneticileri ve meclis üyeleri için 24 Temmuz’da Ayasofya’da kılıncak olan ilk cuma namazına gitmek için tur düzenledi.

“MASRAFLARI HALK ÖDEYECEK”

CHP belediye meclis üyeleri Ayasofya’da kılınacak olan Cuma namazına belediyenin imkanlarıyla gidilmesine karşı çıktı.

Grup Başkanı Tuncay Yılmaz, kendilerine yapılan teklife, “Herkes cebinden masrafları ödesin. Biz de gelelim dedik. Eğer belediye kasasından bu para ödenecekse, geziye katılmayacağımızı söyledik. Ama bunlar İstanbul seçimlerindeki masrafları halka ödettikleri gibi, kılacakları cuma namazı için yaptıkları masrafları da halka ödetecekler. Bu belediyenin 500 milyon lira borcu var. Halkın parasıyla cuma namazı kılmaya gitmeyi kabul etmiyoruz. Danıştayın Ayasofya ile ilgili verdiği kararın ülkemize, milletimize ve İslam alemine hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye cevap verdi.



BASINI DA DAVET ETTİLER

AKP’li belediye Ayasofya’da kılınacak olan ilk Cuma namazına ilde çalışan yerel basın mensuplarını da davet ettiği ortaya çıktı.

Belediye basın biriminden gazetecilere gönderilen mesajda, “24 Temmuz günü cuma namazı için Ayasofya Camii’ne araç kaldırıyoruz. Hareket 23 Temmuz akşamı olacaktır. Gelmek isteyen basın mensuplarımızın bugün saat 17.00’ye kadar isimlerini basın birimimize bildirmeleri gerekmektedir” denildi.

İSTANBUL SEÇİMİNDE YAPTIĞI MASRAFI BELEDİYEYE ÖDETMİŞ

AKP’li Çorum Belediyesi, Temmuz ayı ilk meclis toplantısını geçen günlerde gerçekleştirmişti. CHP Belediye Meclisi Üyesi Şentürk Gülnaz, tekrarlanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için AKP adayı Binali Yıldırım’a destek vermek amacıyla İstanbul’a giden Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve beraberindekilerin masraflarının faturasının Çorum Belediyesi’ne kesildiğini ileri sürmüştü.