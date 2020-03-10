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AKP’li başkanın bıraktığı borç yüzünden makam aracına haciz geldi

Geçen yıl göreve gelen CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'un makam aracına haciz konuldu. Haciz, 13 yıl 8 ay 15 gün aralıksız belediye başkanlığı yapan AKP'li Necmi Kadıoğlu dönemindeki borçlar nedeniyle haczedildi.

Özlem GÜVEMLİ
13:19 -
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İstanbul’da geçen yılki yerel seçimlerde AKP‘den CHP‘ye geçen Esenyurt Belediyesi‘nde skandal… Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt‘un kullandığı piyasa değeri 180-200 bin lira arasında değişen 2006 model makam aracına AKP döneminden kalan borçlar nedeniyle haciz geldi.

NE HİKMETSE 15 YILDIR DOKUNULMUYORDU…

Başkan Bozkurt, yaşanan skandalı belediyenin meclis toplantısında dile getirdi. “En sonunda makam aracımızı aldılar” diyen Bozkurt, şunları söyledi: 15 yıldır üzerinde haciz olan makam aracına dokunulmuyordu ama ne hikmetse birileri kendine vazife edindi, canları sağ olsun.

11 yıldır uygulanmayan haciz kararı, 2 Mart 2020 tarihinde uygulandı. Makam aracına el konularak otoparka çekildi. (FOTO: SÖZCÜ)

2 MİLYAR 186 MİLYON BORÇ BIRAKTI

Esenyurt Belediyesi yetkililerinden edinilen bilgiye göre belediye, AKP yönetiminden 2 milyar 186 milyon liralık borçla devralındı. SGK’dan müteahhitlere kadar piyasaya olan borçları nedeniyle belediyenin birçok malı üzerinde haciz var.

CHP’li Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, kendi imkanlarıyla kredi çekerek satın aldığı makam aracını kullanmaya başladığını açıkladı. (FOTO: İHA)

2009 YILINDAN BERİ 33 HACİZ VAR

Bunlardan biri de belediye başkanının makam aracıydı. Yaklaşık 200 bin liralık makam aracı üzerinde belediyenin SGK’ya olan milyonlarca liralık borcu nedeniyle üzerinde 2009 yılından beri 33 haciz kararı bulunuyor.

HEPSİ GEÇMİŞ DÖNEME AİT

Yetkililer, SGK’ya olan borçların hepsinin geçmiş döneme ait olduğunu, yeni dönemde borç bulunmadığını ve geçmiş borçların da yeni yönetim tarafından ödenmeye başlandığını belirttiler.

Eski Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu (FOTO: Twitter/@NecmiKADIIOGLU

13 YIL 8.5 AY AKP’Lİ KADIOĞLU BAŞKANLIK YAPTI

2004 seçimlerinde CHP’den AKP’ye (yüzde 41.9) geçen Esenyurt Belediyesi, 2009 (yüzde 42.2) ve 2014 (yüzde 47) olmak üzere üç dönem Necmi Kadıoğlu tarafından yönetildi. 13 yıl 8.5 ay aralıksız başkan koltuğunda oturan Kadıoğlu, 2017 yılında sağlık sorunlarını gerekçe göstererek istifa etti. Geçen yılki seçimlerde AKP’nin adayı Azmi Ekinci’ye 5.6 puan fark atan CHP’li Kemal Deniz Bozkurt, Esenyurt Belediye Başkanı seçildi.

AKP Azmi Ekinci CHP Esenyurt istanbul istifa Meclis Sağlık SGK Sözcü Twitter
Son güncelleme: 13:36 10.03.2020
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