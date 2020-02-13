AKP’li başkanın kullandığı sahte plakadan emniyetin haberi varmış

CHP’li Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, geçtiğimiz günlerde 11 BB 001 plakalı makam aracıyla Eskişehir yolu üzerinde aşırı hız nedeniyle trafik ekiplerince durdurulmuş ve üzerinde takılı olan plakanın makam aracına ait olmaması nedeniyle araç trafik ekiplerince bağlanmıştı.

Başkan Şahin hakkında da yerel ve ulusal basın organlarında “CHP’li belediye başkanı sahte plakalı araçla yakalandı” yönünde haberler çıkmıştı.

Başkan Şahin, yaptığı açıklamada makam aracında takılı olan plakanın araca ait olmadığını bilmediğini ve plakanın AKP’li eski başkan Selim Yağcı döneminde makam aracına takıldığını öne sürmüştü.

TATLI SU KURNAZLIĞI YAPIYOR

AKP’li Bilecik eski belediye başkanı ve AKP Bilecik Milletvekili olan Selim Yağcı, olayla ilgili suskunluğunu bozdu. AKP Bilecik İl Başkanlığı’nda düzenlediği basın toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

AKP Milletvekili Yağcı konuşmasında, CHP’li başkan Semih Şahin’i tatlı su kurnazlığı yapmakla suçlayarak, yaşananları basiretsizlik ve bilgisizlik olarak değerlendirdi. Yağcı, şu ifadeleri kullandı:

* Sahte plaka olayı basiretsizliklerini ve bilgisizliklerini bizim üstümüze atarak durumu kurtarma gayreti içindeler. Başkanın söylediği bir şey doğru. O plaka bizim dönemimizde alındı.

* Ben ve benden sonraki belediye başkanı Nihat Can tarafından o plaka kullanıldı. Belediyeler ve üst düzey yöneticiler bazı araçları satın almayıp kiraladıkları zaman Emniyetin bilgisi dahilinde bu tür uygulamalar yapılır. Bu uygulamalar başka şehirlerde de yapılır.

* Bizde de Emniyet Müdürlüğümüzün bilgisi dâhilinde kiralanan mevcut araç üzerinde plaka kullanılmıştır. Ama beyefendinin kadrosunun bu olayı ihmal etmeleri, gerekli tedbiri almamaları ve hız duvarını da sorgulanmaları bu olayı ortaya çıkarttı.

PLAKA AYNI, ARAÇ FARKLI

Yağcı, kendi zamanında kullanılan araç ile şimdi kullanılan aracın farklı olduğunu ifade ederek şöyle konuştu:

* Sahte plakalı araç deniliyor. Bu plakaların takılması için kiralanan firma ile belediye arasında protokol olması gerekiyor. Başkan Semih Şahin’in kullandığı araç Otokoç’tan kiralanmış ve belediye ile alakası olmayan bir araç.

* Aynı firma ile protokol yapılsaydı olabilirdi ama sayın başkan Bilecik’te bizim zamanımızda yapılan ne varsa tek tek söküyor, kaldırıyor. Bu plakayı da değiştirseydi.

* Orada sanki kullandığı aracın bizim zamanımızda kullanılan aracın aynısı olduğunu ima eder tarzda bir yaklaşım içerisinde olduklarını görüyorum. Araç bizim zamanımızdaki araç değil.

“EMNİYETİN BİLGİSİ VE HOŞGÖRÜSÜNDE KULLANILDI”

Milletvekili Selim Yağcı’nın, belediyeye ait motosiklete kayıtlı 11 BB 001 plakayı makam arabasında kullanmasından Bilecik Emniyet Müdürlüğü’nün bilgisi olduğunu belirtti.

Yağcı, açıklamalarının devamında şu ifadeleri kullandı:

* Semih beyin başkanlık zamanında da ben gördüm minibüste de diğer araçlarda da bu plaka şehir içlerinde kullanılmıştır. Bizler bu plaka ile şehir dışına gidilmeyeceğini bildiğimiz için bu çember içerisinde hiçbir sorunla karşılaşmadık.

* Şehir içlerinde belediyeler veya üst düzey yöneticiler bazı araçları satın almayıp kiraladıkları zaman emniyetin bilgisi dahilinde bu tür uygulamalar yapılır. Bu başka şehirlerde de yapılır.

* Bizde de bu uygulama şehir içinde emniyet müdürlüğümüzün bilgisi dahilinde, onların hoşgörüsü ve nezaketi çerçevesinde dönem dönem mevcut kiralanan araç üzerinde benim zamanımda da benden sonraki Başkan Nihat Can döneminde de kullanılmıştır.

* Burada birbirimizi tanıdığımız için bu çember içerisinde nezaket ölçüleri, hoşgörü içerisinde olacağını bildiğimiz için bu zamana kadar bir sorunla hiçbir arkadaşımız karşılaşmadı.