AKP’li başkanın paylaşımı panik yarattı

İçişleri Bakanlığı’nın aldığı karar ile 65 yaş ve üstü kişilere getirilen sokağa çıkma kısıtlaması sonrası Volkan Özcan, sosyal medya hesabından Belediye Başkanı Hilmi Güler’in doğum tarihi ve biyografisini paylaşarak, “Mehmet Amca çıkma dışarı,sokakta seni görürsem belediyeyi ararım” diye yazdı.

Güler’de bu paylaşımı alıntılayarak, “Ben yakalandım gençler, buraya kadarmış. Sizleri tanımak güzeldi, kendinize iyi bakın” diye cevap yazdı.



HASTALIĞA YAKALANDI SANILDI

Başkan Güler, verdiği bu cevaptan sonra bazı kişilerin kendisinin de hastalığa yakalandığı sanmaları üzerine bir açıklama yaptı.

Kendisine ait sosyal medya hesabından olaya açıklık getiren Güler, “Birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde sizlere birazda olsa moral vermek için yapmış olduğum bu paylaşımı bazı arkadaşlar hastalığa yakalandım olarak anlamış. Merak etmeyin, ben gayet iyi ve sağlıklıyım.Lütfen siz de tedbirlerinizi alın ve sağlığınıza dikkat edin” dedi.

