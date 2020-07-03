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AKP’li başkanla ilgili flaş iddia! İstanbul seçiminde yaptığı masrafı belediyeye ödetmiş

AKP'li Çorum Belediyesi, Temmuz ayı ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi. CHP Belediye Meclisi Üyesi Şentürk Gülnaz, tekrarlanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için AKP adayı Binali Yıldırım'a destek vermek amacıyla İstanbul'a giden Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve beraberindekilerin masraflarının faturasının Çorum Belediyesi’ne kesildiğini ileri sürdü.

İsmail AKDUMAN
18:51 -
Haberler Gündem
AKP’li başkanla ilgili flaş iddia! İstanbul seçiminde yaptığı masrafı belediyeye ödetmiş

Çorum Belediyesi Temmuz ayı ilk toplantısında CHP’li meclis üyesi Şentürk Gülnaz, AKP’li Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ı eleştirdi.

Denetim Komisyonunun 2019 yılına ilişkin raporunun görüşüldüğü toplantıda raporla ilgili partisinin görüşünü açıklayan Gülnaz, Özel Kalem Müdürlüğü harcamalarının yemek faturalarıyla şişirildiğini ve bir siyasi partinin etkinlikleri için kullanıldığını iddia etti.

AKP’li Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın

“YILDIRIM’A DESTEĞİN FATURASINI ÇORUMLU ÖDÜYOR”

Tekrarlanan İstanbul seçimlerinde AKP adayı Binali Yıldırım’a destek vermek amacıyla Çorum Belediye Başkanı ve beraberindekilerin İstanbul’a gittiklerini açıklayan Gülnaz, “Tekrarlanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimleri için bu kente giden Belediye Başkanı Aşgın ve beraberindekilerin konaklama ve yemek giderlerinin faturası belediyeye kesilmiş. Bu desteğin faturasını Çorumlulara ödetiyorsunuz” dedi.

CHP’li meclis üyesi Şentürk Gülnaz

“HEP AYNI FİRMAYA VERİLMİŞ”

Gülnaz, ayrıca 2019 yılına ilişkin ihalelerin özen gösterilmeden yapıldığının dile getirerek, “Doğrudan mal ve hizmet alımlarında sektörel bazda hep aynı firmalara verilmiş. Bu da firmalar arasındaki rekabeti ortadan kaldırıyor” ifadelerini kullandı.

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Son güncelleme: 19:06 03.07.2020
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