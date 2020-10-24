AKP’li başkanlar mahkemelik oldu

31 mart seçimlerinden sonra görevi Hakan Gültekin’den devralan Avni Kahya, üniversite arazisi içinde ve belediyeye ait olan bir arsanın bedelsiz olarak eski Başkan Hakan Gültekin tarafından başkanı olduğu Ardeşen Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfına bedelsiz olarak bağış yapıldığını belirledi.

Eski başkandan arazinin geri verilmesini isteyen Kahya, olumsuz cevap alınca da mahkemeye başvurdu.

BELEDİYE BAĞIŞ YAPAMAZ

Belediye kanunlarında bedelsiz bağışın olmadığını söyleyen Kahya, “Ardeşen Belediye Başkanlığı tarafından Ardeşen Eğitim Kültür Vakfına arazinin yüzde 90'nının bedelsiz bağışı var. Belediye kanunları bedelsiz bağışı kabul etmez. Belli bir ücret karşılığında tahsis edilebilir, ama bedelsiz bağış yoktur. Satabilir, satmak da ihale ile olur. Hukukun dışında bir uygulama olunca bizim yapmamız gereken bunu hukuki hale getirmektir. Belediye meclisinde görüştük. Madem bu yanlıştır, mahkeme yoluyla değil, vakıf yönetimi tarafından iade edilsin, hukuka gitmeyelim dedik. Fakat böyle bir yolu kabul etmedikleri için mahkemeye verdik. Süreç devam ediyor” diye konuştu.