AKP’li belediye 53 liralık dubaya 1050 lira ödemiş!



Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, iptal edilen ve yargı süreci devam eden Konyaaltı Sahili İşletme İhalesi‘yle ilgili son durumu değerlendirmek üzere basın toplantısı düzenledi.

Başkan Böcek, daha önce iki kez 129 milyon liraya yap-işlet-devret modeliyle ihaleye çıkılan ancak sonrasında belediye tarafından 254 milyon liraya tamamlanan Konyaaltı Sahil Projesi‘nde maliyeti yüksek tutulan harcamaları örnekleriyle gösterdi.

Muhittin Böcek, günümüz fiyatı 53 lira olan ancak iki yıl önce tanesi bin 50 liraya alınan beton dubayı, güncel piyasa fiyatı bin 534 lira olan ancak tanesine 12 bin 272 lira ödenen oturma grubunu, güncel piyasa fiyatı bin 475 lira olan ancak iki yıl önce tanesine 34 bin 839 lira ödenen çocuk oyun elemanı gibi örnekleri toplantı salonunda oluşturulan israf köşesinde sergiledi.

“RANTA DUR DEDİK”

Muhittin Böcek, yaptıkları incelemeler sonucu, Sayıştay 2018 denetim sonuç raporu, İçişleri Bakanlığı özel teftiş raporu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Daire Başkanlığı tespitleri, Büyükşehir Belediyesi iç denetim birimi ve ilgili daire başkanlıkları raporlarına dayanarak, Konyaaltı Sahili İşletme İhalesi’ni iptal ederek, 20 Ocak 2020’de ranta dur dediklerini söyledi.

İKİ KATINA YAPILDI

Böcek, “Konyaaltı Sahil Projesi’nden elde edilen kira geliri, bırakın yapılan 254 milyon liralık yatırımı karşılamayı, işletme giderinin bile altında kalarak, 2 yılda 15 milyon 19 bin lira zarara yol açmıştır” dedi.

20 KAT YÜKSEK FİYATLI HARCAMALAR

254 milyon liraya mal edilen Konyaaltı Sahil Projesi için harcanan paraları, örneklerle dövizler üzerinde gösteren Muhittin Böcek, şöyle konuştu:

– 2020 yılı fiyatı KDV dahil 53 lira olan bir beton duba, 2 yıl önce bin 50 liraya alınmıştır. 1751 adet beton duba için toplam 1 milyon 838 bin lira ödenmiştir. 53 liradan hesapladığımızda 1751 adet beton dubanın günümüz fiyatı yaklaşık 93 bin liradır.

– 2018 yılında arı figürlü bitki heykelinin tanesine 80 bin 240 TL ödenmiştir. Dört tane alınmış ve toplam 320 bin 960 TL harcanmıştır. Arı figürlü bitki heykelinin 2020 yılı güncel piyasa birim fiyatı 9 bin 440 TL’dir.

– 2020 yılı güncel piyasa birimi 13 bin 393 TL olan bir adet sokak antrenman parkuruna iki yıl önce 619 bin lira ödenmiştir.

Güncel piyasa fiyatı 1475 lira olan bir adet çocuk oyun elemanına ise iki yıl önce 34 bin 839 lira ödenmiştir. Bunlardan dokuzu için toplam 313 bin lira harcanmıştır.

– Güncel fiyatı 1534 lira olan bir oturma elemanına, 12 bin 272 lira ödenmiş, 23 adetine toplam 282 bin 256 lira harcanmıştır. 23 adetin bugünkü fiyatı toplam 35 bin 282 liradır.

“BU PARALAR NEREYE GİTTİ?”

“Tüyü bitmemiş yetimin hakkı kimlere verilmiştir? Bu paralar nereye gitmiştir?” ifadelerini kullanan Böcek, ihale iptaliyle ilgili yürütmeyi durdurma kararının nihai bir karar olmadığının altını çizdi: Daha resmi olarak belediyemize yazı girmemiştir. Yürütmeyi durdurma kararıyla ilgili duyumlarımız vardır. Ancak belediyemizden bilgi ve belgeler henüz mahkemeye sunulmamıştır. Cevabımızın sonucunda alınacak karar da yüce Türk adaletine güvenimiz tamdır.

“NEDEN ALKOÇLAR’A 28 YILLIĞINA VERİLDİ?”

Antalya’da belediyeler tarafından yap-işlet-devret modeliyle yapılan birçok proje olduğunun altını çizen Başkan Muhittin Böcek, şunları söyledi:

“Atatürk Parkı, Beach Park, Konyaaltı Belediyesi Sahil düzenlemesi, Lara Beach Park gibi örnekler 10 yıl ile sınırlandırılmıştır. Bu örneklerde ihaleyi alan firma yatırımı da yapmıştır. Konyaaltı Sahil Projesi’ne bir kuruş yatırımı olmayan Alkoçlar’a neden sadece işletme işi 28 yıl verilmiştir. Böyle bir mantık yok. Daha önce yap işlet devret modeli ile çıkılan ihalelerde aranmayan şartlar sadece işletme ihalesinde aranmıştır. Kamu yararı gözetilmemiş rekabet koşulları oluşturulmamıştır.”