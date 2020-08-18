AKP’li belediye doğal yürüyüş yoluna asfalt döktü

Bursa’nın AKP’li Büyükşehir Belediyesi 500 bin metrakare büyüklüğündeki Hüdavendigar Kent Parkı’nın doğal yürüyüş yoluna çamur oluyor diyerek asfalt döktü. Tartan veya toprak olması gereken park içindeki yolun beton asfalt ile kaplanmasına Bursalılar da tepki gösterdi.

“GÖZLERİ ASFALTA DOYMADI”

Bursa’nın en büyük kent parkının doğal yürüyüş yoluna beton asfalt atılmasına tepki gösteren CHP Bursa il Başkanı İsmet Karaca, “Dünyanın her yerinde yürüyüş alanları doğaldır ve korunmaya çalışılır. Bursa’ya baktığımız da ise dağı taşı her yeri beton ile doldurdular. AKP zihniyetinin gözü doymadı şimdi de şehrin göbeğindeki parkın yürüyüş yollarını asfalt ile kapatıyorlar” diye konuştu.

Öte yandan bilimsel verilere göre asfalt yol eklemlere çok zararlı. O nedenle de dünyanın birçok yerinde yürüyüş yolları tartan yapılıyor.

KENT PARKI HAKKINDA

Hüdavendigar Kent Parkında göl, buz pateni pisti, bisiklet evi, güneş evleri, spor tesisleri, yürüyüş ve bisiklet yolları gibi birçok sosyal ve sportif faaliyet alanları mevcut.