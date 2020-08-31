AKP’li belediye kendisine ait araca 4 yıldır kira ödüyor

CHP Grup Başkanı Tuncay Yılmaz AKP’li Çorum Belediyesi’nde yaşandığını ileri sürdüğü çok ilginç bir usulsüzlüğü ortaya çıkardı.

KENDİ ARAÇLARINA KİRA ÖDÜYORLAR

Bu zamana kadar belgesiz ve bilgisiz konuşmadığını ifade eden Tuncay Yılmaz, belediyede yaşanan skandal olayı ise şöyle anlattı:

* Yıllardır belediyenin araç kiralama ihalelerini alan şirket, 2014 yılında 19 KL 333 plakalı aracı satın alıp dönemin belediye başkanına makam otomobili olarak kiraya veriyor.

* Şirket, 2 yıl sonra bu aracı belediye şirketi olan BELTAŞ’a hibe ediyor. BELTAŞ’ın üzerine geçen aracın plakası değiştirilerek 19 BB 001 yapılıyor.

* Kısa süre sonra bu aracı eski sahibi olan şirket kiralıyor. Ve yine aynı aracı belediyeye kiraya veriyor. Yani belediye kendisine ait olan araca aylık 5 bin 200 TL kira ödüyor. Bu yöntem belkide diğer araçlarda da uygulanmış olabilir.

SORULARINA CEVAP İSTEDİ

Şeffaf belediyecilik çağrısı yapan Tuncay Yılmaz, AKP’li Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’a, “Şayet araç Çorum Belediyesi’ne aitse neden dört yıl boyunca kendi aracınıza kira ödediniz? Araç kiralama ihalelerini bu kadar gündeme getirmeseydik DMO’dan belediyeye araç alınmayacak ve bu tezgah devam mı edecekti? diye sordu.