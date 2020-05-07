AKP’li belediye suya her ay zam yapmış

AKP’li Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Eylül 2019’da 3 TL 2 kuruş olan su fiyatını Mayıs 2020’de 3 TL 72 kuruş olarak tüketiciye yansıttığı görüldü.

“EL İNSAF SUYA HER AY ZAM YAPAR MI İNSAN”

CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Kayışoğlu, AKP’li Büyükşehir Belediyesinin 9 aydır suya zam yaptığını belirterek şunları söyledi:

*Velhasıl Bursa sudan ibarettir demiş ya Evliya Çelebi. AKP’liler durur mu bunu fırsata çevirirler ve Velhasıl Bursalılar en pahalı suyu tüketirler hem de her ay zamlı tarifeyle…

*Son okuma tarihlerine göre su fiyatı:

Eylül: 3,02 TL

Ekim: 3,05 TL

Kasım: 3,08 TL

Aralık: 3,14 TL

Ocak: 3,62 TL

Şubat: 3,17 TL

Mart: 3,69 TL

Nisan: 3,70 TL

Mayıs: 3,72 TL

*Bursa’da su Uludağ’dan barajlara dolarla akıyor galiba. Her ay zam yapar mı insan İNSAF! Kamuoyu baskısıyla Şubatta yapılan indirimin acısı sonraki aylarda çıkarılmış…

ZAM YAPTI, TASARRUF ÇAĞRISINDA BULUNDU

Suya her ay zam yapan AKP’li Büyükşehir Belediyesi Başkanı Alinur Aktaş, Bursalılara tasarruf çağrısında bulundu. Aktaş, son 100 yılın en kurak beşinci mevsimini, son 15 yılın ise en kurak mevsimini yaşadıklarını hatırlatarak, Bursalılardan suyun tasarruflu kullanılması noktasında destek beklediklerini ifade etti.

Barajlardaki doluluk oranlarının insanları yanıltmaması gerektiğini kaydeden Başkan Aktaş, “Son yağmurlar biraz rahatlattı fakat su çok değerli. Bu nedenle tasarrufa azami derecede dikkat etmeliyiz. Sıkıntımız yok fakat zorda kalmamak için geleceği düşünmek zorundayız” diye konuştu.