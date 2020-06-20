AKP’li belediye vergi borcunu cami ve dini yapılarla ödedi

Samsun Büyükşehir Belediyesi’ni 31 Mart seçimlerinde AKP’li başkandan 1 milyar 600 milyon lira borçla devralan AKP’li Mustafa Demir, vergi dairelerine olan borçları geçen zamana rağmen ödeyemedi. Göreve geldikten sonra Başkan Demir de İller Bankası’ndan 8 milyon lira kredi talebinde bulunmuş ve teminat olarak ise belediye gelirleri, mülkleri ve hizmet araçlarını ipotek olarak göstermişti.

VERGİ BORCUNA KARŞILIK CAMİ

Son yapılan belediye meclis toplantısında, Asarcık, Canik, İlkadım, Vezirköprü ilçelerinde yer alan cami, dini tesis ve dini tesis olarak imarda belirlenen araziler olmak üzere toplam 17 taşınmazı borcu karşılığında Hazine Bakanlığı’na devredilmesi görüşüldü.

Görüşmeler sonunda Asarcık Akyazı Ahşap Cami ve Yarımca Ahşap Cami, Canik Yeni Mahalle’de dini tesis binası, Atakum Balaç Mahallesi’nde cami yeri, İlkadım 19 Mayıs Mahallesi’ndeki cami, İlkadım İlçesi Kalkancı Mahallesi’ndeki cami ve çeşme, İlkadım Kökçüoğlu Mahallesi’ndeki dini tesis, İlkadım Kale Mahallesi’nde dini tesis binası, Vezirköprü ilçesi Kabalı Mahallesi’nde cami ve ahşap ev büyükşehir Belediyesinin borcu karşılığında Hazine Bakanlığı’na devredildi.

KARAR OY BİRLİĞİ İLE ALINDI

Ayrıca İlkadım İlçesi Kılıçdede Mahallesi’ndeki Kimsesiz Anne ve Çocuk Bakım Merkezi binası da Hazine Bakanlığı’na devredildi.

Söz konusu teklif, belediye meclisinde AKP, MHP, CHP, İYİ Parti ve SP’li meclis üyelerinin kararı ile oybirliği ile kabul edildi. Toplantıda belediyenin vergi dairelerine olan borç miktarı açıklanmadı.