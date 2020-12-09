AKP’li belediyeden bir cemaate yakın derneğe arsa tahsisi

Adıyaman'ın AKP'li Besni ilçe belediyesi, Aralık ayı meclis toplantısında belediyeye ait olan arsayı Kur'an kursu ve hafızlık eğitimi binası yapması için Nur Cemaati’ne yakın olduğu iddia edilen Hayrat İnsani Yardım Derneği’ne tahsis konusunu görüştü. CHP ve Saadet Partili meclis üyelerinin karşı çıkmasına rağmen AKP'li meclis üyelerinin oylarıyla bin 500 metrekarelik arsa bedelsiz olarak söz konusu derneğe tahsis edildi.

“AKP'Lİ MECLİS ÜYELERİNİN OYLARIYLA ARSA DERNEĞE TAHSİS EDİLDİ”

Arsanın bedelsiz tahsisine sert tepki gösteren CHP Besni ilçe Başkanı Vakkas Acar, “Besni Belediyesi, 36 milyon borcu olan bir belediye. Bu yönetim daha öncede yeşil alanı konut alanına çevirmek istediği zaman CHP olarak biz bu karara da karşı çıkmıştık.

Belediye yönetimi belediyenin borçlarının hafifletmek için bu yeşil alanı konut alanına çevirdiklerini söylediler. Ama bir anda belediye yönetimi 30 Kasım'da bu dernek belediyeye Besni ilçesi Erdemoğlu Mahallesi’nde bin 200 ada 3 parseli Kur'an kursu ve hafızlık eğitimi için derneğimize tahsisini talep ediyoruz diye bir dilekçe veriyor. 2 Aralık'ta yapılan meclis toplantısında 3 CHP'li, 3 Saadet Partili meclis üyelerinin hayır oyuna karşı AKP'li 10 meclis üyesinin evet oyuyla arsa bedelsiz olarak Hayrat İnsani Yardım Derneği’ne tahsis edildi” dedi.

“BELEDİYE BAŞKANI BU CEMAATE MENSUP BİR KİŞİ”

Diyanetin açacağı Kur'an kurslarına karşı olmadıklarına vurgu yapan Acar, ”Bizim itirazımız milletin malının bir cemaate peşkeş çekilmesinedir. Belediye Başkanı aldığımız bilgiye göre, bu dernek bir cemaate yakın. Göz göre göre bu alan bir derneğe peşkeş çekiliyor” ifadelerini kullandı.

“ARSANIN MÜLKİYETİ BESNİ BELEDİYESİ’NDE”

Besni Belediye Başkanı AKP'li Eyyüp Mehmet Emre ise arsa tahsisiyle ilgili yaptığı açıklamada, arsa mülkiyetinin belediyede olduğunu belirterek şunları söyledi;

“Besni Belediye Meclisi bugün almış olduğu kararla, yapımı devam eden ve Mart ayında faaliyete girecek olan Millet Bahçemizin hemen altında bulunan bin 500 metrekarelik arsayı, Kur'an ve hafızlık eğitimi için kullanılmak üzere, Bakanlar Kurulu Kararı ile izin almadan yardım toplayan Vakıflar statüsüne sahip olan, Milli Eğitim Bakanlığımızla birçok ortak proje gerçekleştiren Hayrat İnsani Yardım Vakfı’na, mülkiyeti Besni Belediyesi’nde kalma şartı ile irtifak hakkı verilmiştir. Bazı sosyal medya hesaplarından bu konuyla ilgili olarak yanlış ve sanki Belediyenin mülkü peşkeş çekiliyormuş algısı oluşturulmaya çalışılmaktadır.”