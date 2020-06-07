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AKP’li belediyenin Ertuğrul Gazi büstü Engin Altan Düzyatan’a benzetildi

AKP'li Ordu Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na Türk ve İslam tarihine damga vurmuş isimlerin büstlerini yerleştirdi. Ertuğrul Gazi'nin büstü ise görenleri şaşkına çevirdi. Büstün Ertuğrul Gazi'den çok 'Diriliş Ertuğrul' dizinde rol alan Engin Altan Düzyatan'a benzediği ortaya çıktı. Bilecik'te de Ertuğrul Gazi yerine oyuncu Düzyatan'ın heykeli yapılmıştı...

İsmail AKDUMAN
09:16 -
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Bilecik’teki Ertuğrul Gazi Müzesi’ndeki Ertuğrul Gazi heykelinin, Osmanlı’nın kurucusu Osman Bey’in babası Ertuğrul Gazi'ye değil, TRT 1’de yayınlanan ‘Diriliş Ertuğrul’ dizisinin oyuncusu Engin Altan Düzyatan'a ait olduğu belirlenmişti. Şimdi de AKP’li Ordu Belediyesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’na yerleştirilen Ertuğrul Gazi büstünün Engin Altan Düzyatan’a benzediği ortaya çıktı.

Meydana dikilen Ertuğrul Gazi heykeli ve Engin Altan Düzyatan. (FOTO: SÖZCÜ)

ŞAŞKINA DÖNDÜLER

Sanatçı Ömer Gençtürk tarafından bronz ve bazalt taşından yapılan 20 büst, 4 Haziran günü belediye binası önünde bulunan meydana yerleştirilirken, Ertuğrul Gazi’nin büstünü görenler şaşkına döndü. Bir çok kişi ilk bakışta kaidesinde Ertuğrul Gazi yazan büstün dizi oyuncusu Engin Altan Düzyatan’a benzediğini dile getirdi.

Ertuğrul Gazi. (FOTO: SÖZCÜ)

MEYDANDA 20 BÜST VAR

Meydanda, Mustafa Kemal Atatürk, Abdülhamit, Fatih Sultan Mehmet, Kanuni Sultan Süleyman, Osman Bey, Alparslan, Oğuzhan, Metehan, Cengizhan, Atilla, Ertuğrul Gazi, Alaattin Keykubat, Şeyh Şamil, Dede Korkut, Mimar Sinan, Yunus Emre, Timur, Ahmet Yesevi, Mehmet Akif Ersoy, İbni Sina’nın büstleri bulunuyor.

Büstler yerleştirildikten sonra meydanı gezen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler bir milletin kendi tarihini ve büyüklerini her zaman yad etmesi gerektiğini belirterek “Bu çalışmayla tarihimizi ve değerlerimizi vatandaşlarımızla buluşturuyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

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Son güncelleme: 09:45 07.06.2020
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