AKP’li bir belediye daha borçlanma yetkisi aldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun “Salgının İBB bütçesine etkisi 6.5 milyar TL oldu” diyerek 11 Mayıs’ta olağanüstü toplanan İBB Meclisi’nde talep ettiği 4.3 milyar liralık borçlanma yetkisi, AKP grubu tarafından tırpanlanarak 648 milyona düşürülmüştü.

AKP’NİN İBB MECLİS’İNDEKİ TAVRINA RAĞMEN

Tartışma yaratan bu kararın ardından AKP'li birçok belediye olağanüstü toplanarak meclisten borçlanma yetkisi istedi. İBB Meclisi'ndeki AKP grubunun tutumuna rağmen borçlanma kararlarına, CHP grupları ilçe belediyelerinde ‘kabul oyu’ kullandı. Bu kararların sonuncusu da Sancaktepe'de alındı.

35 MİLYON LİRA BORÇLANMA YETKİSİ

AKP'li Sancaktepe Belediyesi'nin, corona virüsü önlemleri kapsamında 1 Haziran’da olağanüstü gerçekleştirdiği toplantıda salgın yüzünden gelirlerin düşmesi ve giderlerin artması nedeniyle belediye hizmetlerinin devam edebilmesi için Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü'ye 35 milyon lira borçlanma yetkisi verildi. Karara CHP grubu “kabul oyu” kullanırken, bir CHP'li meclis üyesi ise muhalefet şerhi düştü.Karar oyçokluğu ile geçmiş oldu.

“İNTİKAMCI DAVRANMAYACAĞIZ”

Kararın oylanması öncesinde konuşan Sancaktepe Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili İlknur Ünlü, salgın nedeniyle zor bir dönemden geçildiğini dile getirerek 35 milyon liralık borçlanma talebinin 15 milyon liraya düşürülmesini önerdi.

Ünlü “Bu şekilde faiz ve vade yükü azalacak halkımızın sırtına daha az yük binecektir” dedi. CHP grubunun önerisi kabul edilmedi. Bunun üzerine CHP grubu “intikamcı davranmayacaklarını” açıklayarak 35 milyon liralık borçlanma talebine de ‘evet’ oyu kullandı.

“5. AYINDA BORÇLANDI”

Sancaktepe Belediye Meclisi'nde geçen ağustos ayında daha 5. toplantıda 50 milyon liralık borçlanma talebinin geçtiğini belirten Ünlü, “Sancaktepe Belediyesi'nin devasa bütçesinin yanında 50 milyonluk borçlanma, 3 bin metrekarelik bina satışı sonucu ilçemizin hangi problemini çözdünüz? Lüksten ve ihtişamdan ödün vermediniz. Tanıtım afişleri, süsleme ve organizasyonlar, yandaş vakıflar için yaklaşık 5 milyon lirayı har vurup harman savurdunuz. Gereksiz giderlerden tasarruf yapmalısınız” dedi.

FAİZ YÜKÜNE DİKKAT ÇEKTİ

Talep edilen 35 milyon TL’lik borçlanma talebinin belediye bütçesine getireceği faiz yüküne dikkat çeken Ünlü, “Sizlerden sonra gelecek belediye başkanlarını ipotek altına almaktan, Sancaktepeli yurttaşlarımızın çocuklarımızın gelecek 10 yılına borç kamburu eklemekten hiç mi çekinmiyorsunuz? 35 milyonluk borçlanma ile gelen bir belediyenin 60 milyonluk asfalt ihalesi yapması da ayrıca bizlerde kuşku uyandırıyor” diye konuştu.