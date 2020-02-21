AKP’li eski belediye başkanı müdür oldu

Seyitgazi Belediyesi’nin 2014-2019 yılları arasında belediye başkanlığı görevini yürüten AKP’li Hasan Kalın, Eskişehir İl Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Gençlik Hizmetleri Müdürü olarak atandı. AKP’li eski başkanın ataması tepkilere neden oldu.

22 MİLYON BORÇ BIRAKMIŞTI

AKP’li eski başkan Hasan Kalın, 31 Mart seçimlerinde yeniden aday olmuş ancak seçimi CHP’li Uğur Tepe kazanmıştı.

Seyitgazi Belediyesi’nin yeni başkanı Uğur Tepe, kalın döneminden kalan borcu sosyal medya hesabından paylaşmış, belediyenin borcunun 22 milyon 336 bin TL olduğunu açıklamıştı.

Başkan Tepe’nin paylaşımında belediyenin borçları içerisinde en çok 31 Mart seçimleri öncesi 19 Mart 2019 tarihinde fatura edilen 13 bin 235 liralık pide borcu ile 21 bin 900 liralık çiçek alımı borçları dikkat çekmişti.

1 MİLYON METREKARENİN ÜZERİNDE TOPRAK SATMIŞTI

AKP’li eski başkan Hasan Kalın, yine seçimler sonrası belediyeye ait 1 milyon metrekarenin üzerindeki toprağı 2,5 milyon TL’ye satmasıyla gündeme gelmişti.

CHP’li belediye başkanı Uğur Tepe, sosyal medya hesabından “Seyitgazi Belediyesi’nin 2014-2019 yılları arasında, 21 bin 950 metrekare büyüklüğünde 25 adet arsa, 832 bin 606 metrekare büyüklüğünde 76 adet tarla, 6 adet konut sattığını, satılan konutların yaklaşık değerinin 600 bin lira, satılan toprakların ise 1 milyon 20 bin metrekare büyüklüğünde olduğunu ve tüm bunların sadece 2 milyon 410 bin TL’ye satıldığını biliyor muydunuz?” ifadelerini kullanmıştı.